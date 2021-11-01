  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Укрзалізниця» значно скорочує кількість електричок на деяких напрямках

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Щоденно електрички доставляють тисячі мешканців Київської області до столиці - «Укрзалізниця» значно скорочує кількість електричок на деяких напрямках
    Щоденно електрички доставляють тисячі мешканців Київської області до столиці
    фото з відкритих джерел

    У компанії не пояснюють, із чим пов’язані зміни

    З 12 грудня на деяких напрямках міжміського та приміського залізничного сполучення АТ «Укрзалізниця» суттєво скоротить кількість поїздів. На це на своїй facebook-сторінці звернув увагу громадський діяч та освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

    Горбачов зазначив, що, зокрема, кількість рейсів приміської електрички «Київ–Ворзель» буде скорочено у кілька разів, про що свідчить оновлений розклад. Також він порадив тим, хто користується електричками, ретельно вивчити зміни у розкладі.

    Автор допису вважає, що суттєве скорочення кількості рейсів, імовірно, пов’язане з запуском з 12 грудня першої черги приміської електрички «Київ Сіті експрес», яка, за задумом керівництва залізниці, дещо розвантажить наявні маршрути.

    lінфографіка: Сергій Горбачов/Facebook
    lінфографіка: Сергій Горбачов/Facebook

    Слід зазначити, що кожного дня близько 77 тис. мешканців Київської області дістаються до столиці за допомогою електричок. Проте, за даними АТ «Укрзалізниця», мережа приміських поїздів у Київській області є збитковою, а значна кількість парку локомотивів та вагонів електричок – зношені.

    У пресцентрі АТ «Укрзалізниця» відмовилися коментувати «Главкому» суттєві зміни у розкладі руху поїздів та скорочення рейсів, запропонувавши надіслати компанії офіційний запит на отримання відповідної інформації.

    Також слід нагадати, що нещодавно «Укрзалізниця» без попередження скасувала приміський поїзд.

    Читайте також:
    Теги: Київ Укрзалізниця залізниця Сергій Горбачов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» значно скорочує кількість електричок на деяких напрямках