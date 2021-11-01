«Укрзалізниця» значно скорочує кількість електричок на деяких напрямках

У компанії не пояснюють, із чим пов’язані зміни

З 12 грудня на деяких напрямках міжміського та приміського залізничного сполучення АТ «Укрзалізниця» суттєво скоротить кількість поїздів. На це на своїй facebook-сторінці звернув увагу громадський діяч та освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Горбачов зазначив, що, зокрема, кількість рейсів приміської електрички «Київ–Ворзель» буде скорочено у кілька разів, про що свідчить оновлений розклад. Також він порадив тим, хто користується електричками, ретельно вивчити зміни у розкладі.

Автор допису вважає, що суттєве скорочення кількості рейсів, імовірно, пов’язане з запуском з 12 грудня першої черги приміської електрички «Київ Сіті експрес», яка, за задумом керівництва залізниці, дещо розвантажить наявні маршрути.

lінфографіка: Сергій Горбачов/Facebook

Слід зазначити, що кожного дня близько 77 тис. мешканців Київської області дістаються до столиці за допомогою електричок. Проте, за даними АТ «Укрзалізниця», мережа приміських поїздів у Київській області є збитковою, а значна кількість парку локомотивів та вагонів електричок – зношені.

У пресцентрі АТ «Укрзалізниця» відмовилися коментувати «Главкому» суттєві зміни у розкладі руху поїздів та скорочення рейсів, запропонувавши надіслати компанії офіційний запит на отримання відповідної інформації.

Також слід нагадати, що нещодавно «Укрзалізниця» без попередження скасувала приміський поїзд.

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