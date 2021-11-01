«Укрзалізниця» значно скорочує кількість електричок на деяких напрямках

«Укрзалізниця» значно скорочує кількість електричок на деяких напрямкахграфіка
У компанії не пояснюють, із чим пов’язані зміни
З 12 грудня на деяких напрямках міжміського та приміського залізничного сполучення АТ «Укрзалізниця» суттєво скоротить кількість поїздів. На це на своїй facebook-сторінці звернув увагу громадський діяч та освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Горбачов зазначив, що, зокрема, кількість рейсів приміської електрички «Київ–Ворзель» буде скорочено у кілька разів, про що свідчить оновлений розклад. Також він порадив тим, хто користується електричками, ретельно вивчити зміни у розкладі.
Автор допису вважає, що суттєве скорочення кількості рейсів, імовірно, пов’язане з запуском з 12 грудня першої черги приміської електрички «Київ Сіті експрес», яка, за задумом керівництва залізниці, дещо розвантажить наявні маршрути.
Слід зазначити, що кожного дня близько 77 тис. мешканців Київської області дістаються до столиці за допомогою електричок. Проте, за даними АТ «Укрзалізниця», мережа приміських поїздів у Київській області є збитковою, а значна кількість парку локомотивів та вагонів електричок – зношені.
У пресцентрі АТ «Укрзалізниця» відмовилися коментувати «Главкому» суттєві зміни у розкладі руху поїздів та скорочення рейсів, запропонувавши надіслати компанії офіційний запит на отримання відповідної інформації.
Також слід нагадати, що нещодавно «Укрзалізниця» без попередження скасувала приміський поїзд.