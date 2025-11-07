Свириденко повідомила, коли українці зможуть скористатися безкоштовними поїздками залізницею

В Україні стартує програма, яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км

Урядова програма «УЗ-3000» стартує 1 грудня

Урядова програма «УЗ-3000» стартує 1 грудня. Вона не компенсуватиметься за рахунок виділених з державного бюджету «Укрзалізниці» коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Як зазначила чиновниця, програма діятиме упродовж чотирьох місяців. У період низького попиту на пасажирські перевезення УЗ має на місяць 200-250 тис. незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх компанія пропонує використати для соціальної програми.

Водночас премʼєрка зазначила, що на наступний рік з державного бюджету «Укрзалізниці» знадобиться не менше 15 млрд грн. Також додатковий ресурс шукатиме сам перевізник – за рахунок економії видатків і оптимізації діяльності. «15 млрд і 3000 – це не пов'язані між собою речі», – сказала Свириденко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 листопада, анонсував, що незабаром у країні стартує спеціальна програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км. «Оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія («Укрзалізниця» – «Главком») має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству», – наголосив Зеленський.

Згодом член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко представив деталі нової соціальної програми, названої «УЗ-3000». Її суть полягає у наданні платникам податків безкоштовних квитків на непродані місця у поїздах під час низького сезону.

До слова, «Укрзалізниця» відмовлятиметься від системи перехресного субсидування, яке практикувалося десятиліттями. Мова йде про ситуацію, коли за рахунок вантажних перевезень фінансувалися нерентабельні пасажирські перевезення.