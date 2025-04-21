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Через підвищення тарифів Укрзалізниці вона втратить прибутки, а ми – дороги – гендиректор Федерації роботодавців транспорту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Через підвищення тарифів Укрзалізниці вона втратить прибутки, а ми – дороги – гендиректор Федерації роботодавців транспорту
фото: glavcom.ua

Керівництво Укрзалізниці може зменшити операційні збитки, але чомусь не поспішає це робити – Гусак

Укрзалізниця має можливість залучити фінансування для покриття збитків від пасажирського напряму, і може зменшити свої операційні витрати. Натомість підвищення тарифів на вантажі, на яких наполягає компанія, призведе до втрат самої компанії, тому що вантажі перейдуть на автодороги. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Аргументація Укрзалізниці не витримує критики. Так, є проблема із збитковістю пасажирських державних перевезень. Але якщо не можна суттєво підвищити вартість цих перевезень, слід передусім розглянути можливість або прямої підтримки з державного бюджету, або залучення додаткових коштів від іноземних партнерів. Тому що державні підприємства мають можливість залучати зовнішню допомогу, а українські приватні підприємства і український бізнес такої можливості фактично позбавлені», - зауважив Гусак.

Він підкреслив: якщо Укрзалізниця спробує перенести свій фінансовий тягар на український бізнес, то частина українських підприємств просто припинить свою роботу і не зможе її відновити після перемоги України.

«Це шлях в нікуди. Тому варто робити все, щоби зменшити собівартість цих перевезень, адже до них є дуже багато питань. Але чомусь, як правило, керівники Укрзалізниці не хочуть займатися операційними покращеннями. Їм, мабуть, завжди простіше йти до уряду і казати: давайте ми знову підвищимо тарифи для бізнесу. Це в них завжди дуже добре виходило, і вони фахівці саме з цього питання. Але хотілося б, щоб вони також були фахівцями з операційних покращень на Укрзалізниці», – наголосив експерт.

Він також звернув увагу, що з кожним новим підвищенням тарифів Укрзалізниця втрачає частину вантажів, які переходять від неї до автоперевізників.

«Ми маємо своєрідне хибне коло: Укрзалізниця підвищує тарифи, частина вантажів переходить насамперед на автотранспорт. Укрзалізниця не отримує очікуваних доходів, тому що вона втрачає вантажну базу, вона знову підвищує тарифи. І знову частина бізнесу втікає з Укрзалізниці. Якщо знову розкрутити це хибне коло, це буде рішення, від якого програють всі: економіка України, прості українці і сама Укрзалізниця. Тому що перехід великої кількості перевезень на автотранспорт ще й руйнує українські дороги. І тоді українська держава ще змушена витрачати додаткові кошти на українські дороги, які все-таки не розраховані на таку велику кількість вантажних перевезень», – резюмував експерт.

Як відомо, Укрзалізниця запропонувала підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України – зокрема, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а у будівельній асоціації попередили про можливе подорожчання будматеріалів на 15%.

У свою чергу, експерти залізничного ринку заявили, що Укрзалізниця має оптимізувати надлишкову інфраструктуру, яка наразі продукує величезні збитки, та перейти до системи тарифоутворення, яка передбачає сплату тільки за наданий обсяг послуг. Зараз, як відомо, УЗ включає до вантажного тарифу весь обсяг збитків, які має.

Теги: економіка Укрзалізниця бізнес перевезення

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