СБУ знову підірвали залізницю в Бурятії

Щоб гасити пожежу приїхав навіть пожежний потяг

Служба безпеки України знову підірвала потяг на Байкало-Амурській залізничній магістралі. Про це повідомляють джерела «Главкома» в СБУ.

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«Росіяни двічі потрапили в пастку СБУ – на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. Як зазначають наші джерела, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати обʼїздний шлях, що проходить через «Чортів міст». Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої.

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Як пишуть російські телеграм-канали, від вибуху загорілось шість цистерн. Щоб гасити пожежу приїхав навіть пожежний потяг.

Нагадаємо, у ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.