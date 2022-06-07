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    Суспільство

    «Укрзалізниця» призначила на сьогодні додатковий евакуаційний потяг

    «Укрзалізниця» призначила на сьогодні додатковий евакуаційний потяг
    фото з відкритих джерел

    Час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційного руху поїздів на сьогодні, 7 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс, повідомила пресслужба відомства.

    Евакуаційний поїзд на 7 червня:

    16:30-234/233 Покровськ-Дніпро-Львів

    В «Укрзалізниці» зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

    Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву вранці, 5 червня, Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі. Про це заявив член правління АТ «Укрзалізниця» Євген Шрамко Як повідомлялося, на Донбасі евакуаційний потяг з дітьми проводжали супергерої .

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація евакуація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призначила на сьогодні додатковий евакуаційний потяг