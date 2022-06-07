«Укрзалізниця» призначила на сьогодні додатковий евакуаційний потяг

Час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційного руху поїздів на сьогодні, 7 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс, повідомила пресслужба відомства.

Евакуаційний поїзд на 7 червня:

16:30-234/233 Покровськ-Дніпро-Львів

В «Укрзалізниці» зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

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