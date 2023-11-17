Amazon приводить до тями працівників, які розучилися ходити в офіс

У травні Amazon почала вимагати, щоб співробітники працювали в офісах принаймні три дні на тиждень

Amazon заявив, що співробітники, які не дотримуються політики компанії, можуть не отримати підвищення

Співробітники Amazon не отримуватимуть підвищення, якщо не працюватимуть в офісі. Відповідне повідомлення було опубліковано на внутрішньому вебсайті Amazon, пише CNBC.

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У повідомленні йдеться, що ті співробітники, які не дотримуються політики, що вимагає від працівників бути в офісі принаймні три дні на тиждень, можуть не отримати підвищення.

«Менеджери відповідають за процес просування по службі, а це означає, що вони зобов’язані підтримувати ваше зростання за допомогою регулярних бесід і розширених завдань, а також виконувати всі необхідні для просування вимоги. Якщо ваша посада передбачає роботу в офісі від трьох і більше днів на тиждень, а ви не дотримуєтесь цих вимог, ваш керівник буде повідомлений про це, і вам буде потрібне погодження віцепрезидента», – йдеться в одному з дописів.

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В іншому ж дописі йдеться про те, що менеджери співпрацюють із відділом кадрів компанії, щоб «контролювати дотримання» вимог, і під час ухвалення рішення щодо підвищення будуть звертати увагу, чи відвідував працівник офіс, якщо цього вимагала посада.

Бред Глассер, речник Amazon, підтвердив цю заяву: «Підвищення – це один із багатьох способів, якими ми підтримуємо ріст і розвиток співробітників, і ми враховуємо низку чинників, визначаючи готовність співробітника до наступного рівня. Як і в будь-якій іншій компанії, ми очікуємо, що співробітники, яких розглядають для просування по службі, будуть відповідати принципам і політикам компанії».

У травні Amazon почала вимагати, щоб співробітники працювали в офісах принаймні три дні на тиждень. Корпоративним співробітникам, яких приблизно 350 тис., не сподобалась ця ідея, і між ними та керівництвом спалахнула напруженість.

Після цього доручення група співробітників вийшла на знак протесту до штаб-квартири компанії в Сіетлі. Також критикували звільнення 27 тис. людей, яке почалося торік.

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Співробітники розповсюдили внутрішню петицію, у якій закликали генерального директора Енді Джессі скасувати вимогу про повернення на роботу, але компанія не змінила свого рішення.

Нагадаємо, у компанії Amazon у 2020 році зафіксували 19 816 випадків заражень коронавірусом серед співробітників у США.

Раніше ми повідомляли, що одна з найбільших американських компаній Amazon припиняє відправку товарів до Росії та закриває російським користувачам доступ до свого стримінгового сервісу Amazon Prime Video.

До слова, Apple і Amazon зіткнуться із антимонопольним позовом у суді США. Компанії звинувачують у змові з метою штучного завищення цін на iPhone та iPad.