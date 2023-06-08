Уряд Австрії виділить €1 млн на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні

Кошти на фінансування діяльності МАГАТЕ в Україні внесуть порівну австрійське МЗС і Міністерство захисту клімату

МЗС Австрії зазначив, що «російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися»

Уряд Австрії надасть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) один мільйон євро на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що Австрія підтримає важливу роботу в Україні внеском у 1 мільйон євро, половину якого профінансують міністерство закордонних справ та міністерство захисту клімату.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг зазначив, що «російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Незалежна та неупереджена робота МАГАТЕ на місці та його присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження та убезпечення життів», - сказав посадовець.

Також він заявив, що напад на Каховську дамбу та можливий вплив на постачання охолоджувальної води на Запорізьку атомну електростанцію переконливо демонструють важливість цієї місії.

Кошти будуть спрямовані на розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Раніше Австрія заявила, що в Україні немає австрійських солдатів, проте країна готова допомогти у розмінуванні територій, зокрема разом із Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).