Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Уряд Австрії виділить €1 млн на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Уряд Австрії виділить €1 млн на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні
Кошти на фінансування діяльності МАГАТЕ в Україні внесуть порівну австрійське МЗС і Міністерство захисту клімату
фото з відкритих джерел

МЗС Австрії зазначив, що «російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися»

Уряд Австрії надасть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) один мільйон євро на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.

Зазначається, що Австрія підтримає важливу роботу в Україні внеском у 1 мільйон євро, половину якого профінансують міністерство закордонних справ та міністерство захисту клімату.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг зазначив, що «російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися».

«Незалежна та неупереджена робота МАГАТЕ на місці та його присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження та убезпечення життів», - сказав посадовець.

Також він заявив, що напад на Каховську дамбу та можливий вплив на постачання охолоджувальної води на Запорізьку атомну електростанцію переконливо демонструють важливість цієї місії.

Кошти будуть спрямовані на розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Раніше Австрія заявила, що в Україні немає австрійських солдатів, проте країна готова допомогти у розмінуванні територій, зокрема разом із Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

Читайте також: Глава МЗС Австрії заявив, що РФ ще довго залишатиметься загрозою
Теги: Австрія напад робота МАГАТЕ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова МАГАТЕ запевнив, що води, яка перекачується на станцію основним маршрутом, має вистачити на кілька днів
Голова МАГАТЕ незабаром відвідає Запорізьку АЕС: деталі
6 червня, 13:41
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця
Кислиця назвав принципи, яких бракує в плані щодо безпеки на ЗАЕС
31 травня, 03:16
Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється
Розвідка показала техніку росіян біля енергоблоків ЗАЕС (фото)
24 травня, 16:03
Легіон «Свобода Росії» знаходиться на території Бєлгородщини
Кремль вигадав недолуге пояснення подіям у Бєлгородській області
22 травня, 16:06
Соловйов за допомогою расизму «бореться з нацизмом»
«Її не відрізнити від Чунга-Чанги»: Соловйов агресивно висловився про прессекретарку Білого дому
13 травня, 18:24
Українські втрати робочої сили є більшими, ніж в Німеччини після Другої світової війни
«Гірше, ніж в Німеччині в 1945-му». Кількість працездатних людей в Україні скоротилася на 30%
12 травня, 13:51
В'ячеслав Лобузько був топ-менеджером оборонного блоку Адміністративно-фінансової комісії
У Росії заарештований генерал, який заснував систему попередження про ракетний обстріл
12 травня, 12:08
Tvorchi тріумфально з'явилися у другому півфіналі конкурсу Євробачення
Tvorchi тріумфально з'явилися у другому півфіналі конкурсу Євробачення
12 травня, 00:02
Всесвітній день руху для здоров'я
10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 травня, 00:27

Економіка

Уряд Австрії виділить €1 млн на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні
Уряд Австрії виділить €1 млн на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні
Казахстан назвав свого головного торгового партнера, і це не Росія
Казахстан назвав свого головного торгового партнера, і це не Росія
Контракту не буде: Індія знайшла альтернативу підводним човнам Путіна
Контракту не буде: Індія знайшла альтернативу підводним човнам Путіна
Ердоган знайшов метод заткнути дірку в бюджеті Туреччини після виборів
Ердоган знайшов метод заткнути дірку в бюджеті Туреччини після виборів
Компанію Microsoft оштрафовано на $20 млн
Компанію Microsoft оштрафовано на $20 млн
Нафта дорожатиме уже з липня: Саудівська Аравія озвучила план
Нафта дорожатиме уже з липня: Саудівська Аравія озвучила план

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Після підриву Каховської ГЕС Китай звернувся до України та Росії
33K
Кличко скасував покупку 17 легкових авто та наказав повернути гроші
31K
Що отримує Кремль від підриву Каховської ГЕС?
27K
Підрив Каховської ГЕС. Путін хотів ввести в оману Ердогана
26K
Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії
21K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

Дим охопив Нью-Йорк, Кінбурнська коса стала островом через затоплення: головне за ніч
Сьогодні, 07:20
ЗСУ завдали 23 удари по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія – Білий дім
Сьогодні, 06:04
Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW
Сьогодні, 05:57
Більшість областей накриють грози: прогноз погоди на 8 червня
Сьогодні, 05:21
Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту