Яке релігійне свято відзначається 23 вересня 2026: традиції та молитва
Свята 23 вересня в церковному календарі – Зачаття святого Івана Хрестителя
23 вересня православна церква України за новоюліанським календарем відзначає Зачаття чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Це свято присвячене вірі та історії народження Івана Хрестителя, який підготував людей до приходу Ісуса Христа.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 вересня 2026 року.
Релігійні свята та їхня історія
Зачаття святого Івана Хрестителя
23 вересня православна церква відзначає Зачаття чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Згідно з Євангелієм, праведні Захарія та Єлизавета, батьки Івана, були літніми людьми і не мали дітей. Одного разу, під час служби у храмі, Захарію з'явився архангел Гавриїл і сповістив, що Єлизавета народить сина, який стане Предтечею Христа. Іоанн Хреститель став тим, хто підготував людей до прийняття Спасителя.
Молитви дня
Просимо Тебе, Хрестителю, законодавцю праведного життя, будь нашим заступником, який знищує стріли смерті. Віснику Христа, Йоане, свідку Божого Агнця, Хрестителю Спасителя, будь нашим посередником: проси за нас Христа.
Амінь.
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Гріє сонце – скоро почнуться дощі.
- Пішов дощ – ще тиждень буде тепло.
- На горобині багато ягід – зима буде суворою і сирою.
- Мало плодів на горобині – восени буде сухо.
Що не можна робити
- Не сваритися, не лихословити та не бажати комусь зла.
- Не пліткувати й не поширювати чужі таємниці.
- Не брехати та не давати порожніх обіцянок.
- Не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
- Не займатися важкою роботою без нагальної потреби.
- За деякими народними традиціями – не починати великих нових справ.
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