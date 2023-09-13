Ексдиректор ЦРУ пояснив, чому прихильник Путіна Трамп не повинен виграв вибори у США

Джон Бреннан: «Путін і Трамп є членами спільноти автократів, що захоплені одне одним»

Для російського диктатора Володимира Путіна є критично важливим, щоб перемогу у президентських виборах в США 2024 року здобув Дональд Трамп. Таку думку висловив колишній директор ЦРУ Джон Бреннан у коментарі телеканалу MSNBC.

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Бреннан, який очолював ЦРУ під час другого президентського терміну Барака Обами, стверджує, що перемога Трампа піде на користь Росії у війні проти України.

«Для Путіна, я вважаю, абсолютно важливо, щоб Дональд Трамп виграв вибори. Путін і Трамп є членами спільноти автократів, що захоплені одне одним. І вони збираються лестити один одному і грати на користь один одного», – зазначив Бреннан.

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Як повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп схвально оцінив диктаторський режим президента Росії Володимира Путіна і заявив, що його категорично не можна змінювати.

Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.

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