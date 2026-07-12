Прогноз погоди на тиждень 13 – 19 липня 2026 року

Погода в Україні на наступному тижні покаже помітні температурні коливання та нерівномірний розподіл опадів

У багатьох областях продовжаться короткочасні дощі у супроводі грози, проте температура повітря поступово підвищуватиметься. У другій половині тижня завдяки посиленню антициклону над північчю Європи та зростанню атмосферного тиску опадів стане значно менше, а небо буде переважно малохмарним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

13 липня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +20°..+24°. Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі та грози (Чернігів, Суми).

На півдні: Температура вночі +16°..+21°, вдень +21°..+28°. Переважно мінлива хмарність, без істотних опадів, у Криму – ясно.

На заході: Температура вночі +12°..+16°, вдень +19°..+25°. Хмарно з проясненнями, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі.

На сході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +20°..+28°. Мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози (Харків), на Луганщині та Донеччині – сонячно й ясно.

У центрі: Температура вночі +14°..+18°, вдень +19°..+26°. Мінлива хмарність, подекуди пройдуть локальні грозові дощі (Полтава, Дніпро).

У Києві: Температура вночі +17°..+19°, вдень +22°..+24°. Хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ.

14 липня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +22°..+27°. Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі (Суми), у Чернігові — мінлива хмарність без істотних опадів.

На півдні: Температура вночі +18°..+22°, вдень +23°..+26°. Переважатиме хмарна погода з проясненнями, у більшості областей (Одеса, Миколаїв, Херсон) пройдуть дощі.

На заході: Температура вночі +15°..+19°, вдень +21°..+28°. Мінлива хмарність, у більшості областей сухо, лише на Закарпатті (Ужгород) очікується дощ із грозою.

На сході: Температура вночі +17°..+21°, вдень +21°..+27°. Мінлива хмарність, у Харкові та Дніпрі пройдуть дощі, на Луганщині та Донеччині – сонячно з проясненнями.

У центрі: Температура вночі +17°..+19°, вдень +23°..+27°. Хмарно з проясненнями, місцями пройдуть локальні дощі (Полтава, Кропивницький, Кривий Ріг).

У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +25°..+27°. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

15 липня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +24°..+27° (у Сумах до +26°). Мінлива хмарність, без істотних опадів, у Чернігові – сонячно з проясненнями.

На півдні: Температура вночі +17°..+20°, вдень +26°..+28°. Очікується хмарна погода з проясненнями, пройдуть дощі.

На заході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +19°..+25°. Хмарно з проясненнями, у більшості областей пройдуть локальні дощі (Львів, Ужгород, Івано-Франківськ).

На сході: Температура вночі +17°..+20°, вдень +22°..+26°. Мінлива хмарність, у Харкові та Донецьку пройдуть короткочасні дощі, на Луганщині – без опадів.

У центрі: Температура вночі +17°..+21°, вдень +25°..+28°. Хмарно з проясненнями, у більшості областей (Полтава, Дніпро) пройдуть короткочасні дощі.

У Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +26°..+28°. Очікується суха погода з мінливою хмарністю, без опадів.

16 липня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +22°..+26°. Мінлива хмарність, у Чернігові без опадів, у Сумах — короткочасний дощ.

На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +26°..+29°. Переважно сонячно та ясно (Одеса, Миколаїв), у Херсоні та Запоріжжі – хмарно з проясненнями та дощ.

На заході: Температура вночі +15°..+19°, вдень +22°..+26°. Хмарно з проясненнями, у більшості областей пройдуть локальні дощі (Львів, Ужгород, Івано-Франківськ).

На сході: Температура вночі +18°..+22°, вдень +24°..+30°. Мінлива хмарність, у Харкові та Донецьку очікуються дощі, на Луганщині – сонячно й спекотно (до +30°).

У центрі: Температура вночі +17°..+21°, вдень +25°..+28°. Хмарно з проясненнями, у Полтаві та Дніпрі пройдуть дощі, в районі Кропивницького та Кривого Рогу – без істотних опадів.

У Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +25°..+27°. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

17 липня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +19°..+24°. Хмарно з проясненнями, у Сумах можливий короткочасний дощ, у Чернігові – без опадів.

На півдні: Температура вночі +19°..+25°, вдень +25°..+29°. У Миколаєві та Херсоні пройдуть дощі з грозами, в Одесі та Запоріжжі утримається сонячна й ясна погода.

На заході: Температура вночі +15°..+19°, вдень +23°..+29°. Переважно сонячно та ясно (Львів, Ужгород, Чернівці), у Рівному та Хмельницькому – мінлива хмарність без опадів.

На сході: Температура вночі +16°..+21°, вдень +20°..+26°. Хмарно з проясненнями, у Харкові пройдуть дощі, на Луганщині та Донеччині очікується ясна й суха погода.

У центрі: Температура вночі +17°..+21°, вдень +21°..+29°. Хмарно з проясненнями, у Полтаві та Дніпрі пройдуть дощі, у Кривому Розі – мінлива хмарність без істотних опадів.

У Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +24°..+26°. Очікується сонячна погода, ясно та без опадів.

18 липня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +23°..+28°. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише на Сумщині вдень можливий локальний короткочасний дощ.

На півдні: Температура вночі +17°..+21°, вдень +26°..+29°. Переважатиме малохмарна, суха та сонячна погода. На заході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+28° (у Карпатському регіоні та на крайньому заході місцями до +30°..+32°). Погода буде переважно сухою, проте ввечері можливі поодинокі внутрішньомасові грозові дощі.

На сході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+28°. Прогнозується хмарна погода з проясненнями, без затяжних опадів.

У центрі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +25°..+28°. Очікується комфортна суха погода з мінливою хмарністю.

У Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +26°..+28°. Протягом доби утримуватиметься ясна й сонячна погода без опадів.

19 липня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: