Прогноз погоди на тиждень 13 – 19 липня 2026 року
Погода в Україні на наступному тижні покаже помітні температурні коливання та нерівномірний розподіл опадів
У багатьох областях продовжаться короткочасні дощі у супроводі грози, проте температура повітря поступово підвищуватиметься. У другій половині тижня завдяки посиленню антициклону над північчю Європи та зростанню атмосферного тиску опадів стане значно менше, а небо буде переважно малохмарним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
13 липня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +20°..+24°. Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі та грози (Чернігів, Суми).
- На півдні: Температура вночі +16°..+21°, вдень +21°..+28°. Переважно мінлива хмарність, без істотних опадів, у Криму – ясно.
- На заході: Температура вночі +12°..+16°, вдень +19°..+25°. Хмарно з проясненнями, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі.
- На сході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +20°..+28°. Мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози (Харків), на Луганщині та Донеччині – сонячно й ясно.
- У центрі: Температура вночі +14°..+18°, вдень +19°..+26°. Мінлива хмарність, подекуди пройдуть локальні грозові дощі (Полтава, Дніпро).
- У Києві: Температура вночі +17°..+19°, вдень +22°..+24°. Хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ.
14 липня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +22°..+27°. Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі (Суми), у Чернігові — мінлива хмарність без істотних опадів.
- На півдні: Температура вночі +18°..+22°, вдень +23°..+26°. Переважатиме хмарна погода з проясненнями, у більшості областей (Одеса, Миколаїв, Херсон) пройдуть дощі.
- На заході: Температура вночі +15°..+19°, вдень +21°..+28°. Мінлива хмарність, у більшості областей сухо, лише на Закарпатті (Ужгород) очікується дощ із грозою.
- На сході: Температура вночі +17°..+21°, вдень +21°..+27°. Мінлива хмарність, у Харкові та Дніпрі пройдуть дощі, на Луганщині та Донеччині – сонячно з проясненнями.
- У центрі: Температура вночі +17°..+19°, вдень +23°..+27°. Хмарно з проясненнями, місцями пройдуть локальні дощі (Полтава, Кропивницький, Кривий Ріг).
- У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +25°..+27°. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
15 липня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +24°..+27° (у Сумах до +26°). Мінлива хмарність, без істотних опадів, у Чернігові – сонячно з проясненнями.
- На півдні: Температура вночі +17°..+20°, вдень +26°..+28°. Очікується хмарна погода з проясненнями, пройдуть дощі.
- На заході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +19°..+25°. Хмарно з проясненнями, у більшості областей пройдуть локальні дощі (Львів, Ужгород, Івано-Франківськ).
- На сході: Температура вночі +17°..+20°, вдень +22°..+26°. Мінлива хмарність, у Харкові та Донецьку пройдуть короткочасні дощі, на Луганщині – без опадів.
- У центрі: Температура вночі +17°..+21°, вдень +25°..+28°. Хмарно з проясненнями, у більшості областей (Полтава, Дніпро) пройдуть короткочасні дощі.
- У Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +26°..+28°. Очікується суха погода з мінливою хмарністю, без опадів.
16 липня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +22°..+26°. Мінлива хмарність, у Чернігові без опадів, у Сумах — короткочасний дощ.
- На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +26°..+29°. Переважно сонячно та ясно (Одеса, Миколаїв), у Херсоні та Запоріжжі – хмарно з проясненнями та дощ.
- На заході: Температура вночі +15°..+19°, вдень +22°..+26°. Хмарно з проясненнями, у більшості областей пройдуть локальні дощі (Львів, Ужгород, Івано-Франківськ).
- На сході: Температура вночі +18°..+22°, вдень +24°..+30°. Мінлива хмарність, у Харкові та Донецьку очікуються дощі, на Луганщині – сонячно й спекотно (до +30°).
- У центрі: Температура вночі +17°..+21°, вдень +25°..+28°. Хмарно з проясненнями, у Полтаві та Дніпрі пройдуть дощі, в районі Кропивницького та Кривого Рогу – без істотних опадів.
- У Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +25°..+27°. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
17 липня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +19°..+24°. Хмарно з проясненнями, у Сумах можливий короткочасний дощ, у Чернігові – без опадів.
- На півдні: Температура вночі +19°..+25°, вдень +25°..+29°. У Миколаєві та Херсоні пройдуть дощі з грозами, в Одесі та Запоріжжі утримається сонячна й ясна погода.
- На заході: Температура вночі +15°..+19°, вдень +23°..+29°. Переважно сонячно та ясно (Львів, Ужгород, Чернівці), у Рівному та Хмельницькому – мінлива хмарність без опадів.
- На сході: Температура вночі +16°..+21°, вдень +20°..+26°. Хмарно з проясненнями, у Харкові пройдуть дощі, на Луганщині та Донеччині очікується ясна й суха погода.
- У центрі: Температура вночі +17°..+21°, вдень +21°..+29°. Хмарно з проясненнями, у Полтаві та Дніпрі пройдуть дощі, у Кривому Розі – мінлива хмарність без істотних опадів.
- У Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +24°..+26°. Очікується сонячна погода, ясно та без опадів.
18 липня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +23°..+28°. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише на Сумщині вдень можливий локальний короткочасний дощ.
- На півдні: Температура вночі +17°..+21°, вдень +26°..+29°. Переважатиме малохмарна, суха та сонячна погода. На заході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+28° (у Карпатському регіоні та на крайньому заході місцями до +30°..+32°). Погода буде переважно сухою, проте ввечері можливі поодинокі внутрішньомасові грозові дощі.
- На сході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+28°. Прогнозується хмарна погода з проясненнями, без затяжних опадів.
- У центрі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +25°..+28°. Очікується комфортна суха погода з мінливою хмарністю.
- У Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +26°..+28°. Протягом доби утримуватиметься ясна й сонячна погода без опадів.
19 липня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +27°..+31°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- На півдні: Температура вночі +18°..+22°, вдень +30°..+35°. Переважно сонячно, сухо та спекотно.
- На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+30°. У другій половині дня та ввечері очікуються короткочасні грозові дощі, місцями шквали.
- На сході: Температура вночі +17°..+21°, вдень +31°..+34°. Небо буде малохмарним та ясним, без опадів.
- У центрі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +28°..+32°. Очікується суха та сонячна погода.
- У Києві: Температура вночі +17°..+19°, вдень +28°..+30°. Мінлива хмарність, без опадів.
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