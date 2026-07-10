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В Україні грози з градом, на сході значні дощі: погода на 10 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні грози з градом, на сході значні дощі: погода на 10 липня 2026
10 липня на сході та в центрі України очікуються значні дощі, грози з градом і шквалами
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21–23° тепла

У п'ятницю, 10 липня, в Україні хмарно з проясненнями, у східних областях та Криму значні дощі та грози з градом і шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями. Очікуються помірні короткочасні дощі, місцями грози, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та Криму – значні дощі. Вдень в окремих районах прогнозується град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с. Вночі у більшості північних та центральних областей без опадів. Вітер переважно західний, 5–10 м/с. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 9–14°, на решті території 13–18°; вдень 19–25°, на півдні та південному сході 23–28°, у західних областях 15–20°.

В Україні грози з градом, на сході значні дощі: погода на 10 липня 2026 фото 1

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень): вночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та Криму – значні дощі та грози; вдень у східних областях – значні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15–20 м/с. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

В Україні грози з градом, на сході значні дощі: погода на 10 липня 2026 фото 2

Пожежна небезпека

У п'ятницю, 10 липня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 9–14°, вдень 19–24°; у Києві вночі 12–14°, вдень 21–23°. 

Нагадаємо, похолодання охопило Україну після аномальної спеки кінця червня – синоптики вже назвали дату повернення тепла. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 6–12 липня 2026 року.

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Теги: спека Укргідрометцентр пожежна небезпека повітря вітер погода

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