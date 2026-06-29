Париж пояснив, хто винен у рекордній спеці в Європі

Французька посадовиця відповіла на глузування американців і поклала частину відповідальності на США

Заступниця мера Парижа з міжнародних відносин Одрі Пульвар заявила, що Сполучені Штати несуть значну відповідальність за глобальне потепління та рекордну спеку, яка охопила Європу. Так вона відреагувала на глузування американців через відсутність кондиціонерів у багатьох французьких будинках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Критика з боку американських туристів, експатів і користувачів соціальних мереж є недоречною, оскільки США залишаються одним із найбільших джерел викидів парникових газів. «Як друга за величиною країна-джерело викидів парникових газів у світі, ви несете значну відповідальність за глобальне потепління та наслідки, які ми, у Франції, зараз відчуваємо», – наголосила Одрі Пульвар.

Вона також звернула увагу, що приблизно 90% американських міст широко використовують кондиціонери, які також впливають на довкілля. «Тож, будь ласка, досить лекцій. Просто почніть робити свою справу. З повагою», – заявила посадовиця.

За інформацією The Telegraph, кондиціонери мають лише близько чверті французьких домогосподарств. Упродовж багатьох років у Франції обмежували їх використання через екологічні міркування. Водночас хвиля рекордної спеки змінила ситуацію: у магазинах швидко розкупили портативні кондиціонери, а покупці чекали на нові поставки техніки.

Дискусія загострилася після заяви міністра енергетики США Кріса Райта, який нещодавно висміяв спеку в Європі та заявив, що холод забирає більше людських життів. Його слова пролунали попри попередження урядів Великої Британії, Франції, Іспанії та Італії про небезпеку екстремально високих температур.

Нагадаємо, аномальна спека в Європі з 21 червня стала причиною смерті понад 1300 людей. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус. За його словами, Європа нагрівається найшвидше серед усіх континентів, а темпи потепління тут удвічі перевищують середньосвітові. У ВООЗ закликали європейські країни посилити готовність систем охорони здоров'я до хвиль екстремальної спеки та впроваджувати відповідні плани реагування.