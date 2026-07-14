Львів пішов під воду після сильної зливи (відео)
Через сильний дощ підтопило низку вулиць, автомобілі долають воду майже вплав, а блискавка влучила у телевежу
Уранці 14 липня Львів накрила потужна злива, яка спричинила підтоплення низки вулиць міста.
Через інтенсивні опади дороги перетворилися на річки, а рух транспорту ускладнився. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, пише «Главком».
За словами очевидців, найбільші підтоплення зафіксували на вулицях Виговського, Личаківській та Туган-Барановського. На оприлюднених відео видно, як автомобілі буквально пливуть затопленими дорогами.
Також через перевантаження зливової каналізації на окремих вулицях з-під люків б'ють фонтани води. Місцеві жителі повідомляють про підтоплення під'їздів житлових будинків.
Крім того, під час грози блискавка влучила у львівську телевежу. Містяни також повідомляють про перепади електронапруги в окремих районах.
Інформації про постраждалих або офіційні дані щодо наслідків негоди наразі немає.
Як повідомлялось, у вівторок, 14 липня, у більшості регіонів країни очікуються грози, через що оголошено І рівень небезпечності (жовтий). За прогнозом синоптиків, несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств.
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