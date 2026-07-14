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Львів пішов під воду після сильної зливи (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Львів пішов під воду після сильної зливи (відео)
Львів накрила потужна злива
скриншот з відео

Через сильний дощ підтопило низку вулиць, автомобілі долають воду майже вплав, а блискавка влучила у телевежу

Уранці 14 липня Львів накрила потужна злива, яка спричинила підтоплення низки вулиць міста.

Через інтенсивні опади дороги перетворилися на річки, а рух транспорту ускладнився. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, пише «Главком».

За словами очевидців, найбільші підтоплення зафіксували на вулицях Виговського, Личаківській та Туган-Барановського. На оприлюднених відео видно, як автомобілі буквально пливуть затопленими дорогами.

Також через перевантаження зливової каналізації на окремих вулицях з-під люків б'ють фонтани води. Місцеві жителі повідомляють про підтоплення під'їздів житлових будинків.

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Крім того, під час грози блискавка влучила у львівську телевежу. Містяни також повідомляють про перепади електронапруги в окремих районах.

Інформації про постраждалих або офіційні дані щодо наслідків негоди наразі немає.

Як повідомлялось, у вівторок, 14 липня, у більшості регіонів країни очікуються грози, через що оголошено І рівень небезпечності (жовтий). За прогнозом синоптиків, несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств. 

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Теги: Львів негода дощ гроза

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