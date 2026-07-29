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Найавторитетніші прогнозисти світу назвали найімовірніший сценарій завершення війни в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Найавторитетніші прогнозисти світу назвали найімовірніший сценарій завершення війни в Україні
Одним із найбільш імовірних сценаріїв завершення війни є відсутність мирної угоди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уппсальська база конфліктів свідчить, що чотири з десяти воєн у світі закінчуються без мирної угоди

Більшість західних аналітиків вважає, що найреалістичнішим варіантом розвитку подій є не мирна угода, а припинення активної фази бойових дій із фіксацією лінії фронту. Переговорний процес після цього може тривати ще роками. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Коли закінчиться війна? Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату».

Взаємне виснаження. Базовий сценарій, вірогідність 50-60%

У матеріалі зазначається, що одним із найбільш імовірних сценаріїв завершення війни є відсутність мирної угоди. За такої моделі перше відносно тривале припинення вогню може настати лише наприкінці 2027 року, а надалі бойові дії періодично поновлюватимуться, поступово втрачаючи інтенсивність. Як приклад, конфлікти між Індією та Пакистаном, Південною і Північною Кореями, а також історію західної та східної Німеччини.

До сценарію затяжної війни схиляються американський CSIS, британський аналітичний центр RUSI, міжнародний аналітичний центр Globsec та понад половина аналітиків Metaculus. Вони відзначають, що Кремль все ще вірить у свою перемогу і вважає, що економічно він цілком здатний продовжувати військові дії у 2026-2027 роках.

Також Уппсальська база конфліктів (Департаменту досліджень миру та конфліктів Уппсальського університету, Швеція) свідчить, що чотири з десяти воєн у світі закінчуються саме так, без мирної угоди.

«Сірий» мир перед новою війною. Альтернативний сценарій, вірогідність 20-25%

У матеріалі «Главкома» описано ще один можливий сценарій, за якого сторони формально укладають мирну угоду, однак ключові причини конфлікту залишаються невирішеними. За такого розвитку подій відчутних міжнародних гарантій безпеки не буде, а Україна та Росія продовжать нарощувати військовий потенціал, готуючись до можливої нової фази війни.

До цього варіанту схиляється британська Chatham House, а американська Rand дещо його деталізує: закриті кордони, максимально мілітаризована лінія розмежування, мінімальна торгівля або її відсутність. Уппсальська база конфліктів свідчить, що так закінчується майже кожна третя війна високої інтенсивності в світі.

Припинення гарячої фази війни вже у 2026 році. Оптимістичний сценарій з ймовірністю 15-20%

На підтримку сценарію про припинення гарячої фази війни вже у 2026 році виступають керівник Офісу президента Кирило Буданов, президент України Володимир Зеленський, сьома частина аналітиків Metaculus і проміжні вибори у США 3 листопада 2026 року, які додають до аналітичних 15% ще 5%.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін опинився у ситуації, коли кожен із можливих варіантів подальшої ескалації війни несе для Кремля серйозні ризики. На цьому тлі західні країни готуються до напруженого літа, очікуючи, що Москва може вдатися до нових кроків, аби змінити перебіг війни. 

До слова, можна війна закінчується одним із п’яти способів: завоюванням, офіційною капітуляцією, капітуляцією де-факто, припиненням бойових дій (розведенням сторін) або перемовинами. Міжнародний переговірник та засновник Parley Policy Initiative Майкл Макартур Босак у статті для Kyiv Post проаналізував, які з цих варіантів найімовірніші для України.

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Теги: війна перемога

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