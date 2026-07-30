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Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Києві та області

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Києві та області
Пожежа на території несанкціонованого звалища у Нових Петрівцях
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Киянам та гостям міста радять бути обачними під час відпочинку на природі

31 липня – 2 серпня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Киянам та гостям міста радять бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Попередження про пожежну небезпеку по Київщині
Попередження про пожежну небезпеку по Київщині
інфографіка: Український гідрометцентр

Також жителям столиці нагадують про заборону відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

У КМДА нагадали, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

  • для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
  • для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Водночас повідомляємо, що відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.

Нагадаємо, в Києві та області надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозувався протягом 28-30 липня. 

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Теги: Київ спека Укргідрометцентр пожежна небезпека

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