Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Допомога при усиновленні дітей зросла: нові правила та суми

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Допомога при усиновленні дітей зросла: нові правила та суми
У разі, якщо усиновлювачами є подружжя, право на допомогу при усиновленні дитини має один з них на їх розсуд
фото з відкритих джерел

Батьки, які усиновили дитину, мають право на отримання виплати у вигляді соціальної допомоги при усиновленні

Через війну, розпочату Росією, в Україні збільшується кількість сиріт, і для підтримки сімей, які усиновлюють дітей, запроваджено нові правила соціальної допомоги. Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» роз'яснили, хто може претендувати на допомогу при усиновленні та які документи для цього потрібні.

Допомога при усиновленні надається громадянам України, які постійно проживають на території країни і усиновили дитину з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. У разі, якщо усиновлювачами є подружжя, право на допомогу має один з них за їхнім вибором.

Розмір допомоги становить 41 280 грн, з яких:

  • 10 320 грн виплачується одноразово;
  • решта суми (860 грн щомісячно) розподіляється на наступні 36 місяців.
  • Якщо усиновлюється кілька дітей, допомога надається на кожну дитину окремо. Допомога при усиновленні не залежить від інших видів соціальної допомоги на дитину.

Заяву на отримання допомоги потрібно подати протягом 12 календарних місяців з моменту набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Заявку можна подати особисто, поштою або електронно до:

  • Органу соцзахисту населення;
  • виконавчого органу сільської, селищної або міської ради;
  • ЦНАП.

Необхідно подати

  • заяву за встановленою формою;
  • копію свідоцтва про народження дитини, виданого ДРАЦС після внесення змін до актового запису на підставі рішення суду про усиновлення;
  • копію рішення суду про усиновлення.
  • При подачі документів особисто потрібно мати документ, що посвідчує особу. При подачі поштою або електронно потрібно долучити копію цього документа.

Варто зазначити, що одноразова частина допомоги (10 320 грн) не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, тоді як щомісячна частина (860 грн) включається.
 
Нагадаємо, Уряд продовжив виплати деяким категоріям переселенців.
 
 

Теги: батьки дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марія Яремчук вперше розповіла про народження сина
Марія Яремчук, яка таємно народила первістка, вперше розповіла про материнство
7 серпня, 10:12
Українська фехтувальникка на шаблях Ольга Харлан, яка здобула золото в командному виконанні та бронзу в індивідуальному заліку на Олімпіаді-2024, розповіла про те, як живуть її найближчі родичі у Миколаєві
«Мій батько досі спить у підвалі» – олімпійська чемпіонка розкриває гірку правду про життя в Миколаєві (відео)
11 серпня, 03:51
Останнє фото Фаріон було зроблене за місяць до її вбивства
Донька Фаріон показала її останнє фото
15 серпня, 09:21
Російський боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском
Удар по дитячому кафе у Малокатеринівці на Запоріжжі: загинув 15-річний хлопець
20 серпня, 20:55
Ніцой: «У нас немає можливості дітям з російською перейти на українську мову»
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
2 вересня, 17:00
Ворожий дрон пошкодив броньований автомобіль Land Rover Defender
Росіяни атакували автомобіль, яким вивозили людей з-під Покровська
25 серпня, 14:58
Є низка випадків, за яких українці можуть отримати меншу допомогу
Грошова допомога у Німеччині: коли українцям можуть урізати виплати
28 серпня, 15:16
Музей вже звернувся до реставратора, який має відновити попередній вигляд глека за фотографіями з архіву
Хлопчик випадково розбив експонат віком 3500 років: як відреагували працівники музею
28 серпня, 20:25
Наслідки ракетного удару по Харкову, 1 вересня 2024 р.
Атака на Харків: десятки постраждалих, серед них – діти та медики (оновлено)
1 вересня, 15:05

Суспільство

Пройшов Дебальцевський котел, загинув під час оборони Чернігова. Згадаймо Вадима Федорова
Пройшов Дебальцевський котел, загинув під час оборони Чернігова. Згадаймо Вадима Федорова
Допомога при усиновленні дітей зросла: нові правила та суми
Допомога при усиновленні дітей зросла: нові правила та суми
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Залізний генерал». Стала відома реакція Залужного на вихід книги про себе
«Залізний генерал». Стала відома реакція Залужного на вихід книги про себе
На фронті загинув воїн ЗСУ Микола Лупиніс, син визначного політика-дисидента
На фронті загинув воїн ЗСУ Микола Лупиніс, син визначного політика-дисидента
«М'ясо розлазиться в руках». Військові під Покровськом скаржаться на зіпсовану їжу
«М'ясо розлазиться в руках». Військові під Покровськом скаржаться на зіпсовану їжу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
62K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
38K
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
30K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
29K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua