Допомога при усиновленні дітей зросла: нові правила та суми

У разі, якщо усиновлювачами є подружжя, право на допомогу при усиновленні дитини має один з них на їх розсуд

Батьки, які усиновили дитину, мають право на отримання виплати у вигляді соціальної допомоги при усиновленні

Через війну, розпочату Росією, в Україні збільшується кількість сиріт, і для підтримки сімей, які усиновлюють дітей, запроваджено нові правила соціальної допомоги. Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» роз'яснили, хто може претендувати на допомогу при усиновленні та які документи для цього потрібні.

Допомога при усиновленні надається громадянам України, які постійно проживають на території країни і усиновили дитину з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. У разі, якщо усиновлювачами є подружжя, право на допомогу має один з них за їхнім вибором.

Розмір допомоги становить 41 280 грн, з яких:

10 320 грн виплачується одноразово;

решта суми (860 грн щомісячно) розподіляється на наступні 36 місяців.

Якщо усиновлюється кілька дітей, допомога надається на кожну дитину окремо. Допомога при усиновленні не залежить від інших видів соціальної допомоги на дитину.

Заяву на отримання допомоги потрібно подати протягом 12 календарних місяців з моменту набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Заявку можна подати особисто, поштою або електронно до:

Органу соцзахисту населення;

виконавчого органу сільської, селищної або міської ради;

ЦНАП.

Необхідно подати

заяву за встановленою формою;

копію свідоцтва про народження дитини, виданого ДРАЦС після внесення змін до актового запису на підставі рішення суду про усиновлення;

копію рішення суду про усиновлення.

При подачі документів особисто потрібно мати документ, що посвідчує особу. При подачі поштою або електронно потрібно долучити копію цього документа.

Варто зазначити, що одноразова частина допомоги (10 320 грн) не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, тоді як щомісячна частина (860 грн) включається.



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