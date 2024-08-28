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Хлопчик випадково розбив експонат віком 3500 років: як відреагували працівники музею

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Хлопчик випадково розбив експонат віком 3500 років: як відреагували працівники музею
Музей вже звернувся до реставратора, який має відновити попередній вигляд глека за фотографіями з архіву
фото: bbc.com

Шокований батько був у розпачі та не міг повірити, що дії його сина призвели до знищення цінного археологічного артефакту

В ізраїльському місті Хайфа стався неприємний випадок. 4-річний відвідувач археологічного музею «Гехта» випадково розбив керамічну посудину, вік якої оцінюють у 3,5 тисячі років. Співробітники музею запевнили, що артефакт відреставрують і повернуть до експозиції. Про це пише BBC.

Велика кількість експонатів у музеї «Гехта», зокрема й розбитий глек, розміщена без захисних скляних вітрин. Керівництво музею вважає, що така практика робить артефакти більш доступними для відвідувачів і створює особливу атмосферу причетності до історії.

«Музей переконаний, що існує особливий шарм у тому, щоб побачити археологічну знахідку без будь-яких перешкод», – зазначили в установі.

Батько хлопчика розповів журналістам, що під час відвідування музею його син вирішив зазирнути всередину глека і злегка потягнув його. Посудина раптово похитнулася і впала, розбившись на кілька черепків.

Шокований батько був у розпачі та не міг повірити, що дії його сина призвели до знищення цінного археологічного артефакту, але співробітники музею заспокоїли чоловіка.

«Бувають випадки, коли експонати навмисно псуються, і такі випадки розглядаються з великою строгістю, у тому числі із залученням поліції. Однак у цьому випадку ситуація була іншою. Глек випадково пошкодила маленька дитина, яка відвідувала музей, і реакція буде відповідною», – розповіла співробітниця музею Ліга Ласло.

Директорка музею Інбаль Рівлін також повідомила, що хлопчика разом із батьками вже запросили до музею на приватну екскурсію.

«Музей – це не мавзолей, а живе місце, відкрите, доступне для сімей. Ми звертаємося до батьків: не бійтеся. Такі речі трапляються. Ми відновимо експонат і повернемо його на місце», – запевнила вона.

Музей вже звернувся до реставратора, який має відновити попередній вигляд глека за фотографіями з архіву.

Попри неприємний інцидент, музею і надалі буде виставляти музейні експонати без захисного скла.

Що відомо про музей «Гехта» та розбитий експонат

Музей «Гехта» відкрили для відвідувачів рівно 30 років тому на території університету Хайфи. У його експозиції зібрані археологічні знахідки переважно періоду від 4500 до 3500 року до нашої ери.

Пошкоджений глек – один з відносно «молодих» предметів колекції музею, його датують приблизно між 2200 та 1500 роками до нашої ери. На думку вчених, такий керамічний посуд почали виготовляти на території сучасного Ізраїлю задовго до правління біблейських царів Давида та Соломона. Подібні глеки використовували для транспортування та зберігання рідких продуктів, наприклад вина чи олії.

Залишки такого посуду археологи знаходять досить часто, але експонат з музею «Гехта» був особливим через те, що його знайшли під час розкопок майже неушкодженим.

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Теги: музеї музей дитина батько

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