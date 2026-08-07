Італія змінила графік роботи головних історичних пам'яток через спеку

Колізей та інші знакові об'єкти тепер приймають туристів у прохолодний вечірній час

Італія запровадила спеціальний режим роботи для низки найвідоміших туристичних пам'яток на тлі аномальної спеки, яка охопила країну. Про це пише «Главком» з посиланням на Міністерство туризму Італії та муніципалітет Мілана.

Ініціатива влади покликана захистити відвідувачів від екстремальної денної спеки, коли температура в окремих регіонах сягає майже +40°C, а також зменшити навантаження та черги в пікові години.

Таким чином, упродовж серпня Колізей і Пантеон у Римі, а також замок Сфорца в Мілані працюватимуть довше, щоб відвідувачі могли оглядати їх у прохолодніші вечірні години.

Колізей у Римі щоп'ятниці та щосуботи прийматиме відвідувачів у вечірній час – з 19:45 до 23:30. Це доповнює звичайний денний графік роботи археологічного парку.

Пантеон з 1 до 31 серпня, за винятком четвергів, відкритий щодня до 23:00. Вечірні години роботи тривають із 19:00 до 23:00. Квитки можна придбати через платформу Musei Italiani або безпосередньо в касах пам'ятки. У першу неділю місяця вечірній вхід буде безкоштовним.

Замок Сфорца у Мілані працюватиме на дві години довше – до 19:30. Крім того, відвідувачі зможуть придбати пільгові вечірні квитки на огляд знаменитої мармурової скульптури «П'єта Ронданіні» Мікеланджело, а також відвідати безкоштовну виставку Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring, яка також працюватиме довше.

Для чого змінили графік

У Міністерстві туризму пояснили, що новий режим роботи має зробити відвідування культурних пам'яток комфортнішим і безпечнішим як для туристів, так і для місцевих жителів.

За словами представників уряду, рішення ухвалили після консультацій із туристичними гідами та представниками галузі. Воно також має допомогти рівномірніше розподілити потоки відвідувачів протягом дня та зменшити навантаження на пам'ятки у найспекотніші години.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі зазначив, що вечірній формат дає можливість побачити визначні пам'ятки в особливій атмосфері та зробити їх доступнішими для ширшого кола відвідувачів.

До речі, нинішня хвиля спеки стала вже четвертою цього літа в Італії. Через екстремально високі температури влада рекомендує людям уникати перебування на сонці з 11:00 до 18:00, більше пити води та обмежувати фізичні навантаження. У Римі також відкрили безкоштовні кондиціоновані громадські простори, де люди можуть перечекати найспекотнішу частину дня.

Нагадаємо, рекордна спека та посуха різко знизили рівень води в європейських річках, відкривши унікальні знахідки – від кісток мамонта до затонулих кораблів і боєприпасів часів Другої світової війни. Водночас обміління Дунаю та інших водойм уже створює серйозні проблеми для судноплавства, енергетики та економіки кількох країн Європи. Фахівці попереджають, що екстремальна посуха може мати довготривалі наслідки для регіону.