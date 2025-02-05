Вдома на нього чекала вагітна дружина. Згадаймо Олега Хомицького

У 2019 році Хомицький здобув один із найважчих титулів у серії змагань із тріатлону «Ironman»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Хомицького.

30 січня 2025 року на фронті загинув 33-річний фанат футбольного клубу «Карпати», володар одного з найважчих титулів у серії змагань із тріатлону «Ironman» Олег Хомицький. Про це повідомили Львівська міська рада, організація «Пласт. Львів».

Олег Хомицький народився 15 вересня 1991 року у Львові, навчався у ліцеї №66 Львівської міської ради. Він був пластуном, активним учасником щорічних курінних таборів, пластових подій, мандрівок та вишколів.

«Активно пластував до грудня 2007 року. Учасник курінних таборів 2003, 2004, 2005, 2006 років. Ураган захоплювався бігом та футболом, був учасником спартакіад, відданий фанат «Карпат». Показував приклад спортивного способу життя іншим», – розповіли у курені ч. 1 імені Короля Данила.

«З початком повномасштабної війни він став на захист України. Під час служби на фронті не полишав занять спортом – у додатку Strava можна було побачити, як його бігові маршрути змінилися з мирних міст на лінію фронту», – додали в організації «Пласт. Львів».

Завершивши навчання, спершу був гідом у товаристві з обмеженою відповідальністю «Аккорд-тур». У 2014 році разом із дружиною переїхав до Одеси, де також працював у туристичній сфері. Ймовірно, через це чоловік у війську отримав позивний Стамбул.

Здобув вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «туризм».

Олег Хомицький був затятим уболівальником футбольного клубу «Карпати», ультрасом угрупування «Pride». У вільний час захоплювався бігом, плаванням та водними сплавами, брав участь у бігових півмарафонах та марафонах. У 2019 році здобув один із найважчих титулів у серії змагань із тріатлону «Ironman».

Олег Хомицький служив у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді фото: Антон Петрівський, Facebook

«1 лютого стало відомо про смерть на російсько-українській війні фаната львівських «Карпат» Олега Хомицького на прізвисько «Ураган». Олег представляв фанатське угруповання Pride. Футбольний клуб «Карпати» висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя», – йдеться у повідомленні на сторінці клубу «Карпати» у соцмережі Facebook.

«Для мене Олег завжди залишиться в пам’яті як молодий лідер, який свого часу увірвався в життя нашого навколофутбольного прайдівського колективу і наповнив новим подихом. Він одразу став харизматичним лідером «молодіжки», яка під його лідерством просто «зносила» всіх опонентів. Це був чоловік дуже сильного духу і характеру. Окремо хочу зазначити участь Урагана в багатьох акціях по «нейтралізації» антиукраїнських елементів на вулицях Львова, спільно з загиблим Бодьою Піратом і іншими нашими молодими козаками. Йому було «не все одно» вже тоді, коли всім ще було «пох…». Дякую тобі, Братан», – розповів про полеглого його друг Антон Петрівський.

Лейтенант Олег Хомицький після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем став на захист Батьківщини від загарбників фото: Львівська міська рада

Лейтенант Олег Хомицький після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем став на захист Батьківщини від загарбників до складу 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Захисник виконував бойові завдання на Донецькому напрямку фронту та був нагороджений відзнаками головнокомандувача Збройних сил України та міністра оборони України.

Життя Олега Хомицького обірвалося 30 січня 2025 року. Чин похорону воїна відбувся 4 лютого у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі.

В Олега Хомицького залишилися батьки, донька та вагітна дружина.

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