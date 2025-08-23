Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дрогобичі, де виготовляють сіль, вона стала дефіцитом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Дрогобичі, де виготовляють сіль, вона стала дефіцитом
У Дрогобичі попит на сіль перевищує пропозицію
фото: suspilne.media

Людям продають по одній пачці солі в руки

У Дрогобичі на Львівщині на полицях магазинів і на ринку майже немає місцевої солі. Там, де її ще можна знайти, відпускають лише по одній пачці в руки. На Дрогобицькій солеварні кажуть, що обсяги виробництва не змінилися, але попит на сіль зріс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

В одну із мереж магазинів у Дрогобичі сіль, яку виробляють у місті, постачають раз на тиждень. В одній упаковці 22 пачки, розповідає менеджерка мережі Христина Андрушків:

«Учора привезли упаковку йодованої та нейодованої – і зразу ж розібрали. Зранку я прийшла, то ще була, але на даний час вже немає. Більший попит зараз на нейодовану, бо сезон закруток. Але беруть і таку, і таку», – пояснює менеджера.

За її словами, місяць тому кількість солі в магазині задовольняла попит покупців. Дрогобицьку сіль купували також туристи. Після зростання попиту адміністрація торгової мережі запровадила обмеження та продає не більше однієї пачки в руки.

«Люди брали й по 10 пачок, й по 15. Не було ніякого обмеження, а зараз така ситуація, що по одній пачці в руки. Можна пачку такої, пачку такої. На гуртівні перше було по дві тисячі, по три тисячі пачок доступних до замовлення, а зараз немає зовсім», – каже Христина.

Дрогобичанка Люба розповідає, що в неї вдома закінчується сіль.

«Запасаюся сіллю. По дві-три пачки мушу мати в запасі, тим більше зараз йде закрутка, треба мати й дрогобицьку йодовану й нейодовану. Я буду чекати, коли з'явиться та, яку мені треба», – каже Люба.

Киянка Ірина розказує, що приїхала до батьків у Дрогобич і планує купити місцеву сіль. «Я приїхала з Києва до батьків і маю замовлення привезти в Київ солі дрогобицької. Бо в нас та сіль, що зараз, не підходить для консервації, а дрогобицька – найкраща. Як знайду, то відправлю до Києва поштою», – каже Ірина.

Місцевий житель Василь також шукає на ринку дрогобицьку сіль. Чоловік каже, що для нього це найкраща сіль за смаком та насиченістю.

Продавчиня Надія розповідає, що сіль, яку виробляють із використанням ручної праці, має коштувати дорожче:

«Ви були на нашому дрогобицькому заводі? Ви бачили як її виробляють? Я б дала їй вищу ціну… Бо то є камінь, прошу пані, лупаний камінь, а наша сіль є виварна, там треба постояти, добре помахати, аби була сіль».

Дрогобицька солеварня
Дрогобицька солеварня
фото: suspilne.media

За словами керівника Дрогобицької солеварні Олега Петренка, підприємство зараз продає продукцію виключно через торгові мережі.

«Раніше люди могли приїхати на підприємство і купити упаковку солі (22 штуки, – ред.), а зараз ми перестали людям продавати, лише через торгові мережі, гуртівні, з якими ми працювали. У квітні й середині травня у нас на підприємстві було 30 тонн солі на залишку на складах, тому що взимку попит впав. А ми не зупиняли виробництво. В кінці червня її всю розібрали. Зараз що виробляємо, все реалізовуємо. Вдень ми виготовили близько трьох тонн і на другий день продали», – каже Олег Петренко.

За його словами, пачка солі з заводу коштує 30 гривень. Вартість залежить від ціни енергоносіїв. У солеварні переважно використовують дрова. Олег Петренко також розповідає, що попит на дрогобицьку сіль продовжує зростати, але виробничі потужності підприємства залишаються без змін:

«Ми працюємо так, як працювали. Виробляємо 60 тонн солі на місяць. Це приблизно 0,04 відсотка потреби в Україні. Це навіть не про один відсоток населення українців йдеться. Тому ми всіх забезпечити не можемо. Пішла реклама про нашу сіль. Ми переважно продаємо на Заході Україні, а хоче й Схід, і Південь, і Північ. Просто її не вистачає».

Як повідомляв «Главком», відновлення виробництва солі планують у Долині на Івано-Франківщині. Там теж видобуватимуть виварну сіль. Це родовище солі є одним із найстаріших в Україні – тут видобували сіль ще з десятого століття. Нарешті, після десятиліть занепаду, є надія на повернення колишньої слави Долинській солі.

Натомість на Тереблянському родовищі на Закарпатті видобувають саме кам'яну сіль, і роботи там наразі зупинено через конфлікт інвесторів.

Нагадаємо, що найбільше в Європі підприємство з солевидобутку ДП «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу у квітні 2022 року. Запас готової продукції вивезли того ж місяця.

Улітку 2022 року пачка «Артемсолі» зникла з полиць великих продуктових мереж. Усе тому, що окупанти вщент знищили підприємство, а цехи та обладнання згоріли.

Читайте також:

Теги: Львівщина завод обмеження продукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні з'явиться нова валюта для школярів, яку можна буде витратити на власні потреби
В українських школах з’явиться онлайн-валюта: що за неї можна придбати
Вчора, 15:53
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів меду
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів меду в світі
20 серпня, 10:19
Вартість борщового набору здешевшає ближче до осінь
Скільки коштує приготувати борщ: ціни та прогноз на осінь
12 серпня, 09:51
Морський буксир «Капитан Ушаков» під час добудови на Балтійському заводі у березні 2024 року
У Санкт-Петербурзі потонув новий російський військовий буксир «Капитан Ушаков»
9 серпня, 17:18
Вантаж призначався для подальшої реалізації на території Львівської області
На Львівщині прикордонники вилучили контрабанду на понад 30 млн грн
4 серпня, 10:55
Єврокомісія зазначила, що впровадження нової систему триватиме поступово протягом шести місяців
ЄС запускає біометричну систему в’їзду: до чого готуватись туристам
31 липня, 12:22
Цей небезпечний шкідник був завезений до Європи з Північної Америки
В України помічено небезпечного американського білого метелика
29 липня, 22:47
Один з ударів припав на корпус, де розташовано коштовне імпортне обладнання
Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело
26 липня, 12:25
Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
Директор столичної фірми самовільно зайняв землю громади під бізнес
23 липня, 18:47

Події в Україні

У Дрогобичі, де виготовляють сіль, вона стала дефіцитом
У Дрогобичі, де виготовляють сіль, вона стала дефіцитом
Атака на Дніпропетровщину: прокуратура показала наслідки
Атака на Дніпропетровщину: прокуратура показала наслідки
Смерть пілота МіГ-29: що відомо про героя Сергія Бондара
Смерть пілота МіГ-29: що відомо про героя Сергія Бондара
Атака на Дніпропетровщину: загинув чоловік, серед поранених – дитина
Атака на Дніпропетровщину: загинув чоловік, серед поранених – дитина
Матір військового стала жертвою крадіїв: на Харківщині затримано злочинну групу
Матір військового стала жертвою крадіїв: на Харківщині затримано злочинну групу
Вибух на Луганщині: ГУР знищило окупантів, причетних до злочинів у Бучі
Вибух на Луганщині: ГУР знищило окупантів, причетних до злочинів у Бучі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
39K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
8298
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
4212
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
3591
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua