У Києві та області запроваджені аварійні відключення світла

Містян, у яких вдома є світло, просять ощадливо споживати електроенергію

Станом 11:00 у Києві та області були запроваджені аварійні відключення електроенергії обсягом у п’ять черг. Це необхідно для недопущення зниження рівня напруги в енергосистемі, повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго»,

Як зазначають енергетики, особливо складною залишається ситуація у Києві. У місті протягом дня графіки відключень можуть часто змінюватися.

Фахівці безперервно працюють над стабілізацією ситуації та поверненням до прогнозованих графіків відключень.

Містян, у яких вдома є світло, просять ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. Це створює додаткове навантаження на енергосистему і може призводити до значного зниження напруги та пошкодження внутрішньобудинкових електромереж.

Нагадаємо, ускладнення ситуації з електропостачанням спричинене посиленням російських обстрілів: за три доби окупанти завдали 78 ударів по енергооб’єктах. Росія постійно змінює тактику обстрілів та збільшує їхню інтенсивність. У 2022 році було 11 масованих атак на енергосистему, спрямованих переважно на електростанції. А лише за останні три доби – 78 ударів по енергетичній інфраструктурі. Зараз під ударами і електростанції, і об’єкти передачі електроенергії. Українська енергосистема вже п’ятий рік працює в умовах постійних атак, а із такими масштабами та тривалістю руйнувань не стикалася жодна енергосистема світу.