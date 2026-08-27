Нардеп знайшов дивну схему бронювання у транспортній сфері Києва (документ)

У КМВА бронювання майже сотні військовозобов'язаних пояснюють тим, що комунальне підприємство є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності столиці

Депутат: «Критично важливе підприємство – це ще не означає, що кожен його працівник автоматично має бути заброньований»

Народний депутат України Олександр Федієнко звернувся до Київської міської військової адміністрації (КМВА) із запитом щодо доцільності бронювання від мобілізації працівників КП «Центр організації дорожнього руху» (ЦОДР). Наразі бронь мають 97 співробітників підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на допис депутата.

За словами нардепа, у КМВА бронювання майже сотні військовозобов'язаних пояснюють тим, що комунальне підприємство є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності столиці. Проте парламентар ставить під сумнів необхідність бронювати таку кількість персоналу.

«Я не ставлю під сумнів необхідність роботи самого підприємства. Але критично важливе підприємство – це ще не означає, що кожен його працівник автоматично має бути заброньований. 97 людей – це фактично чисельність повноцінного підрозділу», – наголосив Федієнко.

Депутат звернув увагу, що значна частина діяльності системи евакуації та зберігання автомобілів, якими опікується ЦОДР, забезпечується приватними суб’єктами господарювання на договірних засадах. Відтак у нардепа виникло питання, чи не використовується комунальне підприємство для бронювання працівників, які фактично обслуговують інтереси приватного бізнесу.

Олександр Федієнко вимагає провести персональний аудит усіх 97 заброньованих співробітників КП, їхніх посад і функціоналу. Він також запропонував залучати на відповідні посади ветеранів та осіб, які не підлягають мобілізації, а правоохоронні органи й Міноборони закликав перевірити законність надання відстрочок.

Відповідь КМВА на депутатський запит фото: Олександр Федієнко/Facebook

Відповідь КМВА на депутатський запит фото: Олександр Федієнко/Facebook

Зазначимо, що КП «Центр організації дорожнього руху» (ЦОДР) підпорядковується Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Його головна мета – оптимізація пропускної спроможності вулиць та безпека руху в столиці.

Підприємство розробляє схеми організації дорожнього руху, будує та обслуговує світлофорні об’єкти, виготовляє і встановлює дорожні знаки та делінеатори. Крім того, ЦОДР надає послуги з переміщення автомобілів кранами-маніпуляторами, проводить сертифікований ваговий контроль і веде єдину базу дислокації засобів регулювання руху в Києві.

Як повідомляв заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський у відповіді на запит «Главкома», за час війни у столиці всього шістьом фірмам було скасовано статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення територіальної громади міста. Причина – невиконання ними фінансових зобов’язань, а саме невідповідності розміру нарахованої заробітної плати застрахованих осіб-працівників.

До слова, це вже не перша публічна критика транспортних рішень столиці з боку Олександра Федієнка. Раніше нардеп обурився реорганізацією руху та появою нових велосмуг на Вокзальній площі. За його словами, розмежовані по колу велосмуги змушують пасажирів із важким багажем перетинатися з велосипедистами, створюючи додаткову небезпеку. Парламентар називав такі рішення «виведенням грошей» і закликав не масштабувати подібні проєкти на інші міста.