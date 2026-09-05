Politico: Вибори на сході Німеччини загрожують канцлеру

Переконлива перемога ультраправих у Саксонії-Ангальт зашкодить політичній кар'єрі Мерца

Вибори у східнонімецькій землі Саксонія-Ангальт не обіцяють канцлеру Фрідріху Мерцу жодних позитивних результатів, прогнозуючи лише політичне приниження різного ступеня. Згідно з передвиборчими опитуваннями, партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) впевнено лідирує, значно випереджаючи консерваторів з ХДС (Християнсько-демократичний союз Німеччини). Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Перемога ультраправих продемонструє їхнє рекордне зміцнення у значній частині країни. Зауважується, що якщо AfD здобуде абсолютну більшість і самостійно очолить регіон, це забезпечить Мерцу ганебне місце в післявоєнній історії Німеччини як лідеру, за правління якого ультраправі вперше з часів Другої світової війни дійшли до реальної влади. На тлі цього консервативні політики Східної Німеччини уникають участі Мерца у передвиборчих заходах, а під час нечисленних візитів канцлера зустрічають вигуками «Піноккіо» та «воєнний підбурювач», через що пресконференцію довелося скасувати.

Politico виділяє два основні сценарії розвитку подій:

Сценарій 1 – AfD приходить до влади: попри історичний демарш, самостійне урядування AfD у дечому спростить ситуацію для ХДС. Консерватори сподіваються, що перебування крайніх правих при владі швидко обернеться фіаско та розвінчає їхні міфи, дозволивши ХДС повернути позиції. Втім, цей варіант несе високий ризик запуск ланцюгової реакції та посилення тиску всередині самої партії ХДС.

Сценарій 2 – Формування уряду меншості за підтримки крайніх лівих: якщо AfD не набере більшості, ХДС буде змушена формувати уряд меншості з лівоцентристами (СДПН) та «Зеленими». Оскільки Мерц офіційно виключив співпрацю як з AfD, так і з крайньолівою Die Linke, ХДС опиниться в нестійкому становищі, змушена неофіційно спиратися на голоси Die Linke для ухвалення рішень. Це підкріпить головний аргумент AfD про те, що голосування не змінює курс уряду, а змінює лише політичні вивіски.

Теоретична коаліція між ХДС та AfD могла б сформувати стійку правоцентристську більшість, однак цьому заважають загрози масових вуличних протестів та офіційна резолюція ХДС від 2018 року про заборону співпраці з ультраправими. Хоча ХДС офіційно дотримується «захисного бар’єру», у партії зростає занепокоєння через рекордно низький рейтинг Мерца. Невдалий результат на виборах у Саксонії-Ангальт може знову розпалити дискусії щодо його заміни на посаді канцлера.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може зіткнутися із загрозою дострокової відставки вже восени 2026 року. У німецьких політичних колах почали обговорювати сценарій його заміни через рекордно низькі рейтинги та стрімке посилення «Альтернативи для Німеччини» (АдН).