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Держводагентство ввело обмеження на водокористування до кінця вересня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Держводагентство ввело обмеження на водокористування до кінця вересня
Річка Дністер обміліла
фото: Андрій Дранчук – Хотинський міський голова/Facebook

Нові правила діятимуть до кінця вересня, однак питного водопостачання обмеження не стосуватимуться

Державне агентство водних ресурсів України запровадило тимчасові обмеження для водокористувачів через маловоддя на окремих річках країни. Вони почали діяти 18 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держводагентство.

Відповідне рішення передбачене наказом Держводагентства від 18 вересня 2026 року №140. Його ухвалили на підставі інформації Українського гідрометеорологічного центру про водність основних річок та настання маловоддя.

Обмеження стосуються водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. Для суб'єктів господарювання, включених до окремого переліку, зменшать дозволені ліміти забору води.

Також первинні водокористувачі зможуть обмежувати права вторинних водокористувачів, однак такі рішення необхідно погоджувати з Держводагентством.

Тимчасові обмеження діятимуть до 30 вересня 2026 року. Після завершення цього терміну права водокористувачів відновлять у повному обсязі за умови нормалізації гідрологічної ситуації.

Водночас у Держводагентстві наголосили, що обмеження не поширюються на забір води для питних потреб. Тобто запроваджені заходи не передбачають обмеження питного водопостачання для населення.

Органи місцевого самоврядування, контролюючі органи та водокористувачів мають повідомити про нові правила. У відомстві пояснили, що заходи запровадили для раціонального використання водних ресурсів у період маловоддя.

Нагадаємо, проблеми з маловоддям в Україні почали проявлятися ще в середині літа, а вже у серпні ситуація загострилася насамперед у західних областях – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській. У Калуші через зменшення запасів води вже запроваджували погодинну подачу. Міський голова Андрій Найда попереджав, що в разі подальшого падіння рівня води на водозаборі наявних запасів може вистачити лише на чотири-п'ять днів.

28 серпня на Дністрі зафіксували найнижчий рівень води за 131 рік спостережень. Укргідрометцентр повідомив, що на річці триває активна фаза гідрологічної посухи.

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Теги: вода Україна

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