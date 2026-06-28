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Іран атакував військові об'єкти США в Кувейті та Бахрейні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран атакував військові об'єкти США в Кувейті та Бахрейні
Іран та США звинувачують один одного у порушенні режиму припинення вогню
фото з відкритих джерел

Корпус вартових ісламської революції країни (КВІР) заявив, що удари США порушили режим припинення вогню

Корпус вартових ісламської революції країни повідомив, що завдав ударів ракетами та безпілотниками по військових об'єктах США в Кувейті та Бахрейні у відповідь на попередні удари Сполучених Штатів по Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Корпус вартових ісламської революції країни (КВІР) заявив, що удари США порушили режим припинення вогню та «призведуть до повної зупинки всіх дипломатичних процесів».

У суботу Центральне командування США заявило, що американські військові літаки атакували іранську військову інфраструктуру спостереження, системи зв'язку, об'єкти протиповітряної оборони, сховища безпілотників та мінні загороджувальні споруди у відповідь на попередні іранські атаки на комерційне судноплавство.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану, заявивши, що Сполучені Штати можуть бути змушені вжити додаткових військових заходів, якщо Тегеран продовжить завдавати ударів. 

Трамп заявив, що Іран порушив угоду про припинення вогню, а американська авіація завдала ударів по іранських місцях зберігання ракет та безпілотників, а також по прибережних радарах.

Нагадаємо, хоч Іран це спростовує, але 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США про створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці. До слова, це вже не перший обмін ударами між сторонами під час чинного перемир'я: на початку червня США та Іран також атакували одне одного – тоді Іран обстріляв Кувейт і Бахрейн балістичними ракетами, а CENTCOM завдав ударів у відповідь по острову Кешм.

Теги: США Іран війна Кувейт

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