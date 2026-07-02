Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року
На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів
За минулу добу на фронті зафіксовано 259 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Новини війни
Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинувши 240 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9463 дрони-камікадзе та здійснив 2924 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 – із реактивних систем залпового вогню.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та один пункт управління.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби агресор здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки, Хатнього та в районах Лимана, Стариці, Артільного.
На Куп’янському напрямку
Ворог один раз атакував, в районі населеного пункту Борівська Андріївка.
На Лиманському напрямку
Противник 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне, Лиман, Дробишеве.
На Слов’янському напрямку
Противник штурмував 28 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки.
На Краматорському напрямку
Відбулося три боєзіткнення у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 20 атак, в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка та у бік Райського.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Гришине, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка, Новопідгороднє.
На Олександрівському напрямку
Українські захисники зупиняли п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Січневе, Злагода, Вороне.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти здійснили 22 атаки у районі Добропілля, Мирного та у бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Верхня Терса, Гуляйпільське та Чарівне.
На Волинському та Поліському напрямках
Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Нагадаємо, триває 1590-й день повномасштабної війни в Україні.
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