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Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року
В Україні триває 1590-й день повномасштабної війни в Україні
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів

За минулу добу на фронті зафіксовано 259 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинувши 240 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9463 дрони-камікадзе та здійснив 2924 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та один пункт управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року фото 1

Минулої доби агресор здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року фото 2

Противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки, Хатнього та в районах Лимана, Стариці, Артільного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року фото 3

Ворог один раз атакував, в районі населеного пункту Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року фото 4

Противник 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне, Лиман, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 28 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року фото 6

Відбулося три боєзіткнення у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 20 атак, в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка та у бік Райського.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Гришине, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року фото 9

Українські захисники зупиняли п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Січневе, Злагода, Вороне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 22 атаки у районі Добропілля, Мирного та у бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Верхня Терса, Гуляйпільське та Чарівне.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1590-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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