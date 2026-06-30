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Ізраїль заявив, що Трамп пов'язав конфлікти в Лівані та Ірані заради американських інтересів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль заявив, що Трамп пов'язав конфлікти в Лівані та Ірані заради американських інтересів
Кац: Сполучені Штати дуже прагнули просувати можливість переговорів з Іраном і розглядали ситуацію в Лівані як перешкоду
фото: AP

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац зазначив, що Ліван суттєво ускладнив розпочаті контакти між США та Іраном

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац під час брифінгу для журналістів заявив, що президент США Дональд Трамп під час переговорів про припинення вогню наполіг на об'єднанні ліванського та іранського фронтів в один кейс. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Посадовець висловив жаль з приводу такого рішення Білого дому, оскільки єрусалимська влада прагнула розглядати ці воєнні кампанії як абсолютно окремі конфлікти. За словами Каца, такий крок відповідав виключно інтересам Сполучених Штатів, які дуже прагнули просувати переговорний процес із Тегераном і розцінювали бойові дії в Лівані як головну перешкоду на цьому шляху.

У підсумку Ліван суттєво ускладнив уже розпочаті контакти між США та Іраном, адже іранське керівництво висунуло вимогу про повне виведення ізраїльської армії з території сусідньої країни до підписання фінального мирного договору з Вашингтоном.

Зі свого боку, Ізраїль категорично відмовляється залишати південний Ліван до повного роззброєння проіранського угруповання «Хезболла». Ізраїль Кац підкреслив, що країна не має територіальних амбіцій у Лівані, проте отримала згоду і підтримку Вашингтона на тривале утримання військових позицій у регіоні.

На підтвердження серйозності намірів міністр навів статистику: ізраїльська армія вже знищила 100% сіл, що прилягають до західної ділянки кордону, та близько 73% населених пунктів на решті прикордонних територій, через що щонайменше 200 тисяч переміщених осіб із південного Лівану взагалі не матимуть можливості повернутися до своїх домівок.

Кац також запевнив, що Ізраїль без вагань відновить повномасштабну війну проти Ірану, якщо Дональд Трамп оголосить про крах дипломатичних перемовин, або у випадку безпосередньої нової атаки з боку Тегерана. Стримувати ж агресію «Хезболли» на півночі країни Єрусалим планує жорсткою політикою моментальних ударів відплати по столичному району Дахія в Бейруті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що під час емоційної телефонної розмови з використанням нецензурної лексики назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу «божевільним». 

Обурення американського лідера викликали триваючі бойові дії Ізраїлю в Лівані, які ускладнюють спроби Вашингтона досягти масштабної угоди з Іраном про припинення вогню. Згідно з даними Axios, Трамп також заявив ізраїльському прем'єру, що без його підтримки той опинився б у в'язниці, а дії Тель-Авіву налаштовують світову спільноту проти Ізраїлю. Водночас Трамп підкреслив, що загалом вони з Нетаньягу ладнають.

Як відомо, телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу виявили глибокі розбіжності стосовно подальшої стратегії дій проти Тегерана. Поки Вашингтон намагається дати шанс дипломатії, єврейська держава наполягає на негайному поверненні до силового сценарію. 

Теги: Іран Ізраїль війна Ліван Дональд Трамп США

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