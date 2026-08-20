Вакцина проти раку показала обнадійливі результати під час випробувань

Експериментальне лікування випробували на 1100 пацієнтах із меланомою, а після оголошення результатів акції Moderna різко зросли

Експериментальна персоналізована вакцина проти раку, яку розробляють компанії Merck і Moderna, показала позитивні попередні результати під час третьої фази клінічних випробувань. Розробники наблизилися до можливого подання заявки на затвердження нового методу лікування регуляторними органами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNBC.

У третій фазі клінічних випробувань взяли участь 1100 пацієнтів із меланомою на пізній стадії. Спочатку лікарі хірургічно видалили рак, після чого пацієнтам вводили персоналізовану мРНК-вакцину в поєднанні з препаратом для імунотерапії Keytruda.

Попередні результати показали, що комбінований підхід дозволив значно подовжити тривалість життя пацієнтів порівняно з лікуванням, яке передбачало застосування лише Keytruda.

Крім того, використання вакцини разом з імунотерапією знизило ризик поширення раку на віддалені частини тіла. Схожі результати розробники отримали під час другої фази клінічних випробувань, яка відбулася раніше цього року.

Третя фаза випробувань ще триває. Компанії продовжать оцінювати інші показники ефективності експериментального лікування, серед яких загальна виживаність пацієнтів. «Це важливий момент для медицини, важливий момент для пацієнтів», – сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

Результати дослідження викликали значну реакцію фондового ринку. Після їхнього оголошення акції Merck зросли більш ніж на 12%, тоді як акції Moderna – приблизно на 177%.

На початок торгів 19 серпня, коли було оголошено результати випробувань, ринкова капіталізація Merck становила близько $333 млрд, а Moderna – близько $25 млрд.

Наступним етапом для розробників можуть стати консультації з регуляторними органами щодо ефективності та безпеки нового методу лікування. За словами президента дослідницьких лабораторій Merck Діна Лі, виробники ліків, імовірно, розпочнуть відповідні переговори «у найближчі кілька місяців».

Нагадаємо, раніше у США науковці виявили амінокислоту, яка може допомагати імунній системі розпізнавати ракові клітини, а організму – боротися з вірусними інфекціями. Відповідне дослідження провели лабораторії системної онкологічної біології Рокфеллерівського університету в Нью-Йорку.