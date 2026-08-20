Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Вакцина проти раку показала обнадійливі результати під час випробувань

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Вакцина проти меланоми успішно пройшла ключовий етап випробувань
колаж: glavcom.ua

Експериментальне лікування випробували на 1100 пацієнтах із меланомою, а після оголошення результатів акції Moderna різко зросли

Експериментальна персоналізована вакцина проти раку, яку розробляють компанії Merck і Moderna, показала позитивні попередні результати під час третьої фази клінічних випробувань. Розробники наблизилися до можливого подання заявки на затвердження нового методу лікування регуляторними органами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNBC.

У третій фазі клінічних випробувань взяли участь 1100 пацієнтів із меланомою на пізній стадії. Спочатку лікарі хірургічно видалили рак, після чого пацієнтам вводили персоналізовану мРНК-вакцину в поєднанні з препаратом для імунотерапії Keytruda.

Попередні результати показали, що комбінований підхід дозволив значно подовжити тривалість життя пацієнтів порівняно з лікуванням, яке передбачало застосування лише Keytruda.

Крім того, використання вакцини разом з імунотерапією знизило ризик поширення раку на віддалені частини тіла. Схожі результати розробники отримали під час другої фази клінічних випробувань, яка відбулася раніше цього року.

Третя фаза випробувань ще триває. Компанії продовжать оцінювати інші показники ефективності експериментального лікування, серед яких загальна виживаність пацієнтів. «Це важливий момент для медицини, важливий момент для пацієнтів», – сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

Результати дослідження викликали значну реакцію фондового ринку. Після їхнього оголошення акції Merck зросли більш ніж на 12%, тоді як акції Moderna – приблизно на 177%.

На початок торгів 19 серпня, коли було оголошено результати випробувань, ринкова капіталізація Merck становила близько $333 млрд, а Moderna – близько $25 млрд.

Наступним етапом для розробників можуть стати консультації з регуляторними органами щодо ефективності та безпеки нового методу лікування. За словами президента дослідницьких лабораторій Merck Діна Лі, виробники ліків, імовірно, розпочнуть відповідні переговори «у найближчі кілька місяців».

Нагадаємо, раніше у США науковці виявили амінокислоту, яка може допомагати імунній системі розпізнавати ракові клітини, а організму – боротися з вірусними інфекціями. Відповідне дослідження провели лабораторії системної онкологічної біології Рокфеллерівського університету в Нью-Йорку.

Читайте також:

Теги: рак здоров'я медицина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голубовська акцентувала, те, що суспільство спостерігає зараз, – це лише незначна частина проблеми порівняно з тим, що чекає країну
Професорка Голубовська попередила про післявоєнні виклики, до яких українська медицина не готова
Сьогодні, 11:22
Антоніо Бандерас: «Мій серцевий напад був найкращим, що коли-небудь траплялося в моєму житті»
Антоніо Бандерас переніс серцевий напад: подробиці
10 серпня, 17:49
Екзоскелети здатні знижувати навантаження на м'язи доярок
Доярки з Черкащини тестують екзоскелети під час роботи на фермі (фото)
6 серпня, 15:11
Лікарі попередили про небезпеку аномальної спеки
Спека до +38°C: МОЗ та лікарі розповіли, як уникнути теплового удару
6 серпня, 10:10
Завдяки благодійній допомозі лікарі «Охматдиту» провели надскладну операцію та стабілізували хребет тяжкопораненої дівчини
«Дала шанс жити далі»: нейрохірург «Охматдиту» подякував Ользі Кіро за порятунок паралізованої дівчини
3 серпня, 14:48
Росіяни поцілили у будинок Світлани Чепуренко в ніч на 6 липня
Що дійсно треба класти в тривожну валізку: поради від тих, хто пережив пряме влучання ракети в будинок
31 липня, 11:29
Розвиток хвороби Альцгеймера у старшому віці може залежати від харчування у дитинстві
Науковці виявили, як цукор знижує ризик хвороби Альцгеймера: результати дослідження
30 липня, 17:34
Мілдред Барон мешкає у Фріхолді, штат Нью-Джерсі (США)
Пережила Велику депресію та Другу світову: 107-річна американка поділилася секретами довголіття
26 липня, 14:00
Матча може впливати на засвоєння заліза в організмі
Дієтологи назвали дві групи людей, яким може зашкодити матча
24 липня, 18:09

Здоров'я

Вакцина проти раку показала обнадійливі результати під час випробувань
Вакцина проти раку показала обнадійливі результати під час випробувань
Львівські лікарі врятували жінку від паразита, який роками «з’їдав» її печінку
Львівські лікарі врятували жінку від паразита, який роками «з’їдав» її печінку
На Закарпатті 26-річна жінка народила четверту дитину, не знаючи про свою вагітність
На Закарпатті 26-річна жінка народила четверту дитину, не знаючи про свою вагітність
У Львові лікарі втретє за рік врятували життя дівчинці з генетичною хворобою
У Львові лікарі втретє за рік врятували життя дівчинці з генетичною хворобою
100-річні чоловік та дружина розкрили пʼять секретів довголіття
100-річні чоловік та дружина розкрили пʼять секретів довголіття
Антоніо Бандерас переніс серцевий напад: подробиці
Антоніо Бандерас переніс серцевий напад: подробиці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2026
139K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
81K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Сьогодні, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Сьогодні, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Сьогодні, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Вчора, 20:55
Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Вчора, 09:17

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua