Відзавтра на пункті пропуску з Польщею запрацює електронна черга

Відзавтра на пункті пропуску з Польщею запрацює єЧерга для вантажівок

Відомство закликає водіїв вантажівок зареєструватися у сервісі єЧерга

Від завтра в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» вантажівки почнуть пропускати за електронною чергою завдяки сервісу «єЧерга». Про це повідомляється в Telegram-каналі ДПСУ.

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Завдяки безкоштовному сервісу перевізники можуть стати в чергу й відстежувати своє просування онлайн.

«Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону», – пише пресслужба.

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Зареєструватися в «єЧерзі» можна на сайті за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед шістьма пунктами пропуску на кордоні України та Польщі утворилися автомобільні черги «на виїзд».

Також раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що від 2 до 3 млн жителів України, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів.