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«Люди від мене тікають»: військовий розповів, як його змінила робота в ТЦК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Люди від мене тікають»: військовий розповів, як його змінила робота в ТЦК
Люди тікають від військового у формі, коли той йде вулицею чи їде машиною
фото ілюстративне

Військовий поскаржився, що після початку роботи в ТЦК люди почали його уникати

Люди не хочуть приходити до ТЦК та навіть втікають від співробітників військкоматів на вулицях. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів військовий 65 окремої механізованої бригади Іван Гоголь, який проходить службу в одному із ТЦК на Івано-Франківщині.

Іван зазначив, що коли вперше приїжджав у відпустку, люди підходили до нього, багато розпитували та обіймали, але зараз реагують по-іншому.

«Так все класно було. Відчував себе потрібним, хотілося повертатися. Останні рази, коли ми приїжджали у відпустку, – ну там взагалі… Ти йдеш у формі, а від тебе людина тікає. Я їду машиною – від мене люди тікають. Просто їду вулицею», – говорить військовий.

За словами військовослужбовця, люди не хочуть приходити в ТЦК. Він розповів, як перехожі реагують, коли бачать військових з повістками: «Один боєць приїхав. Не знаю, може, десь на Закарпатті воював сам із собою. І він приходить: «Та я «ваєвал», та я «ваєвал», а ви тут ходите, людей страшите». Інші військові у відпустці самі підходять і кажуть: «Пацани, та щось ловіть. Нема людей, нема кому нас міняти. Ми вже «замахалися». Це – люди, які нас розуміють і яких ми розуміємо. Це – бойові люди».

До слова, Іван Гоголь вважає, що це неправильно, що бійці після боїв на фронті мають розносити повістки. «Я думаю, це – неправильно, що військовий, який відвоював, ходить на оповіщення, розносить повістки. Тому що є певна кількість бійців, в яких психічний стан порушений. А цивільні, м'яко кажучи, «навертають бурю» на них. І тоді ми бачимо в TikTok ці всі відео», – зазначив військовий. Він додав, що люди не знімають, як вони спілкуються, бо для них ТЦК – це не військові.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Також в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

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Теги: військові повістка ТЦК законопроєкт

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