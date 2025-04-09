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Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
Ветеран заявив, що Сирський і нинішнє керівництво займаються «ручним мікроуправлінням всією армією»
фото з відкритих джерел

Кротевич про команду Сирського: Вони все ще мають менталітет ведення бойових дій у Другій світовій війні

Колишній начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів. Як передає «Главком», про це Кротевич сказав в інтерв’ю The Guardian.

Так, ветеран заявив, що Сирський і нинішнє керівництво займаються «ручним мікроуправлінням всією армією», і звернув увагу на накази, що віддаються солдатам і підрозділам, які змушують їх відпочивати і базуватися занадто близько до фронту.

Кротевич розповів, що теж під час служби отримував від вищого командування, від штабу головнокомандувача накази, які ставали все більш злочинними, і які він «з чистою совістю, не міг виконувати».

«Він (Кротевич – ред.) звинуватив армійське командування в тому, що воно «злочинно не розуміє принципів війни зараз» і, зокрема, «як працюють безпілотники FPV, як працюють планерні бомби», – йдеться у матеріалі The Guardian.

Різке розширення використання безпілотників FPV, які можуть діяти на відстані до 22 км, сказав Кротевич – і російських планерних бомб, які донедавна Україна намагалася зупинити, різко розширили глибину лінії фронту. Але, за словами Кротевича, українське командування не відреагувало на це належним чином.

«Вони все ще мають менталітет ведення бойових дій у Другій світовій війні. Вони все ще відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей», – сказав він.

Також Кротевич вважає, що Сирський має піти, оскільки не зміг прорвати російську лінію, за винятком Курського напрямку в серпні 2024 року, де він знайшов «найслабше місце» і завдав простого «лінійного удару».

Нагадаємо, «Тавр» приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ, кажуть його побратими.

У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азова». Після початку повномасштабного вторгнення Росії боєць долучався до управління обороною Маріуполя, був помічником командира.

Після повернення з російського полону у вересні 2022-го Тавр продовжив розвивати «Азов», координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

Також Кротевич заявив, що виступає проти перемирʼя. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтервʼю проєкту «Бомбардир».

Кротевич повідомив, що виступає проти перемирʼя, оскільки вважає, що Україні треба міняти структуру в Збройних силах та починати наступати.

Військовий також зауважив, що у ТЦК і зараз є черги, але вони можуть бути більшими, якщо у людей повернеться довіра до командування Збройних сил України.

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Теги: Олександр Сирський війна

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