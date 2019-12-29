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    Суспільство

    Водіїв попереджають про ожеледицю на українських дорогах

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    Водіїв попереджають про ожеледицю на українських дорогах

    Оголошено «жовтий» рівень небезпечності

    Рятувальники попереджають українців про ожеледицю на шляхах.

    Про це йдеться на сайті ДСНС.

    «За прогнозами УкрГідрометцента, 29 грудня на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). 29-30 грудня в Києві на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)», – зазначається у повідомленні.

    В Україні 29 грудня пройде сніг, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині з дощем, протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах до 11° морозу.

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    Як повідомлялося, синоптики обіцяють вихідні у Києві зі снігом та морозом.

    Нагадаємо, в Україні у неділю, 29 грудня, пройде сніг, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині з дощем, протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах до 11° морозу.

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