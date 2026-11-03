Стефанішина пояснила, чому не варто поспішати з конкурсом на генпрокурора

Експосадовиця закликала оцінювати можливі зміни до законодавства з огляду на наступний політичний цикл

Рішення про запровадження конкурсу на посаду генерального прокурора потрібно ухвалювати обережно, зважаючи на довгострокову перспективу. Про це заявила колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За її словами, нинішня політична конфігурація парламенту може змінитися після наступних виборів, і тоді механізм призначення генпрокурора матиме інший вигляд.

«Наприклад, конкурс на посаду генпрокурора. Можливо, це рішення назріло зараз, але не факт, що воно буде релевантним у наступному політичному циклі. Зараз у нашому парламенті є одна велика фракція, яка сформувала більшість. У наступному скликанні цього вже не буде – буде коаліція, і питання призначення парламентом генпрокурора вже виглядатиме зовсім інакше. Тому зараз ухвалювати рішення потрібно обережно, з розумінням довгострокової перспективи», – наголосила Стефанішина.

Вона також прокоментувала заяву нинішнього віцепрем’єра з питань європейської інтеграції Всеволода Ченцова про те, що конкурс на посаду генпрокурора не входить до євроінтеграційних зобов’язань України.

Стефанішина зазначила, що навіть якщо такої вимоги немає в переговорній дорожній карті, влада має зважати на позицію громадянського суспільства. Якщо конкурс сприятиме довірі до України, його варто запроваджувати незалежно від наявності відповідного зобов’язання. Водночас вона назвала таке рішення ситуативним.

Окремо експосадовиця наголосила, що Україна має сформувати власне бачення реформ, а не зводити верховенство права лише до виконання вимог міжнародних партнерів.

«До тих пір, поки держава не запропонує свою візію, ми постійно будемо пластирами лікувати вогнепальну рану. Тому треба ухвалювати рішення, але водночас розуміти, що поняття верховенства права не дорівнює якійсь кількості отриманих мільярдів у бюджет», – підсумувала вона.

Нагадаємо, 17 вересня президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на Антона Ковальського. За роки роботи Ковальський обіймав різні посади – від старшого слідчого та прокурора до керівних посад у прокуратурі Вінницької області.

Також прокурор Хмельниччини, який виконує обов’язки генерального прокурора, Антон Ковальський публічно відмежувався від зв’язків із впливовим чернівецьким бізнесменом Іллею Павлюком, про які раніше повідомляли медіа.

Зауважимо, що Антон Ковальський родом із Вінниці. З 27 років (у 2011-му) розпочав роботу в органах прокуратури Вінниці. За десять років пройшов шлях від посади старшого слідчого до заступника керівника Вінницької обласної прокуратури. З листопада 2021 року – керував Чернівецькою обласною прокуратурою.