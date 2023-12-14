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Впливовий митрополит ПЦУ втратив батька

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Впливовий митрополит ПЦУ втратив батька
фото: Олександр Драбинко/Facebook

Микола Кирилович Драбинко помер на 73-му році життя

Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко) повідомив про смерть батька на 73-му році життя. Він також вів пряму трансляцію Божественної літургії та Чину похорону зі Свято-Воскресенськогоу храму міста Корець на своїй сторінці у Facebook.

«13 грудня з благословіння митрополита Рівненського і Острозького Іларіона, в співслужінні архієпископа Житомирського і Поліського Володимира звершили Божественну літургію та Чин похорону в Свято-Воскресенському храмі міста Корець. Відійшов у вічність наш батько – Микола Кирилович. Прошу святих молитов за упокоєння його душі в обителях з праведними. Дякую настоятелю парафії протоієрею Івану Іван Мациканич та духовенству яке духовно розділило нашу скорботу», – йдеться у повідомленні священника.

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Митрополит Олександр (Драбинко) першим з митрополитів Московської церкви перейшов до Помісної Української церкви. У грудні 2018 року він взяв участь у об'єднавчому соборі, на якому було засновано Православну церкву України. 7 грудня того року синод УПЦ МП звільнив від керівництва єпархією та заборонив у священнослужінні вікарного єпископа Київської митрополії митрополита Переяслав-Хмельницького та Вишевського Олександра (Драбинко) і в той же день Вселенський патріархат заявив, що приймає Драбинко у свою юрисдикцію.

19 грудня митрополит Переяслав-Хмельницький та Вишневський Олександр провів літургію у Києві у Спасо-Преображенському храмі УПЦ МП та під час служби оголосив про перехід його приходу до помісної церкви України. 4 березня 2019 року рішенням Священного Синоду ПЦУ призначено єпархіальним архієреєм новоствореної Переяславсько-Вишневської єпархії.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

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Теги: смерть Олександр Драбинко батько

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