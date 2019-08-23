Яценюк на презентації фільму закликав боротися за успіх України



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Яценюк підкреслив, що якби п`ять років тому не було згуртованої єдиної української нації, «ми б уже не мали можливості відзначати День незалежності української держави»

У Києві пройшов допрем’єрний показ документальної стрічки «Україна: Еволюція гідності»

У Києві у четвер, 22 серпня, пройшов допрем’єрний показ документальної стрічки «Україна: Еволюція гідності», присвячений шляху нашої держави після Революції Гідності.

Серед тих, хто ексклюзивно коментував для фільму події тих років і брав участь у презентації кінострічки, був прем`єрміністр України 2014-2016 років, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, голова уряду, а в 2014 році віцепрем'єрміністр, міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман, міністр МВС України Арсен Аваков та міністр освіти і науки Лілія Гриневич, повідомляє Сьогодні.



Зйомки соціального проекту від відомого українського продакшена «ТТВ Studio» тривали протягом 2018-2019 років. Фільм побудований на прийомі порівняння: кожен з п'яти основних епізодів стрічки – це заочний «діалог» між жителем України і жителем територій, які залишилися в політичній, військовій, економічній і культурній орбіті колишньої імперії, відомої як «руський мір». Для втілення задуму авторам стрічки вдалося відвідати і, головне, зняти історії життя в Вірменії, Киргизстані, невизнаному Придністров'ї та Росії.

Режисерка фільму Єлизавета Татаринова розповіла, що ідея фільму виникла, коли її іноземні колеги запитали: чи не було дарма те, що пережила Україна в 2013-2014 роках, починаючи з подій на Майдані подальшими трагічними подіями: «Я зрозуміла, що мені важливо самій для себе знайти відповідь».



«У 2013 році Україна опинилась перед світоглядним вибором: ми залишаємося як країна зі своєю ідентифікацією, або потрапляємо в «братські обійми» «руського міра». І через п’ять років ми вирішили дослідити, як живуть люди у нас і там, за кордоном імперії», - розповіла режисерка.



Знімальна група порівнювала життя звичайних людей в Україні й «там»: «І кожного разу, повертаючись додому, ми розуміли, що дякувати Богу, це порівняння все ж таки на нашу користь», - підкреслила Татаринова.



«Для мене досі залишається загадкою, як вдалось не лише втримати країну над прірвою, а все ж звернути її на правильний шлях. І дуже хотілося б вірити, що це таки остаточно і що зворотного шляху не буде», - додала режисерка.



Яценюк підкреслив, що якби п`ять років тому не було згуртованої єдиної української нації, «ми б уже не мали можливості відзначати День незалежності української держави».



«Тоді мільйони українців стали боротися за свою свободу. Вони відчули, що таке країна. Вони зрозуміли, що нація існує тільки тоді, коли ця нація має власну державу. І ми всі разом боролися за нашу країну», - наголосив політик.



Яценюк підкреслив, що у сучасному світі не вистачає правди: «Я хочу, щоби не лише цей фільм, а й інші документальні твори, і спічі сучасного політикуму говорили правду. На брехні ти ніколи не збудуєш чесне, справедливе і успішне майбутнє», - сказав Яценюк.



Політик зауважив, що природа людини така, що вона починає цінувати щось тільки тоді, коли втрачає: «Я не хочу, щоб ми більше втрачали. Ми не маємо права це робити. Нам треба навчитися цінувати те, що у нас є. Нам треба навчитися цінувати одне одного, свого ближнього, свою країну. Шанувати здобутки. І боротися за наступний успіх».



«Життя – це вічна боротьба. Якщо ти зупинився – ти вже програв. Я хочу, щоб наступні п`ять років ті, хто сьогодні в законний спосіб прийшли до влади, зробили набагато більше. У них для цього є фундамент і народна довіра. У них для цього є те, що всі ми як український народ зберегли, - це наша держава».



Фільм «Україна: Еволюція гідності», сказав він, розповідає, як жила країна протягом останніх п’яти років: «А через п’ять років подивимося, як стало. А я хочу, щоб стало тільки краще».



Дивіться прем'єру документального фільму «Україна: Еволюція гідності» в ефірі телеканалу «Україна» в п'ятницю, 23 серпня, о 22:00.

