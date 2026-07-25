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Юрист, воїн, батько трьох дітей. Згадаймо Олега Костюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Юрист, воїн, батько трьох дітей. Згадаймо Олега Костюка
У 2024 році Костюк став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
колаж: glavcom.ua

Воїн боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Костюка.

Львів'янин Олег Костюк поліг під час виконання бойового завдання 30 вересня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.  

Олег Костюк народився 26 серпня 1984 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №34 імені Маркіяна Шашкевича. Згодом здобув вищу освіту у Львівському державному університеті внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Закінчив військову кафедру.

Працював в Управлінні карного розшуку Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області.

Олег Костюк боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку
Олег Костюк боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку
фото: Львівська міська рада

Зі слів рідних, Олег був мужньою, доброю та щирою людиною. Його вирізняли наполегливість, уважність, організованість, відповідальність і працьовитість. Був люблячим батьком трьох дітей, відданим своїй родині та Україні. Захоплювався спортом, зокрема футболом, цікавився автомобілями.

У 2024 році Костюк став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Олег Костюк поліг під час виконання бойового завдання 30 вересня 2024 року. Лише нещодавно тіло захисника вдалося ідентифікувати та передати рідним для гідного поховання.

Поховали Олега Костюка 23 липня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У захисника залишилися дружина, син, дві доньки, батьки, брат та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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