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Київстар починає відключати 3G у трьох областях: що зміниться для абонентів

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Київстар починає відключати 3G у трьох областях: що зміниться для абонентів
У майбутньому цей крок також сприятиме розгортанню мережі 5G
фото з відкритих джерел

Київстар розширює мережу 4G за рахунок застарілих частот

З 18 серпня мобільний оператор «Київстар» розпочинає планове відключення мережі 3G у частині населених пунктів Дніпропетровської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Це рішення є продовженням стратегії компанії, анонсованої ще у травні, і покликане покращити якість мобільного інтернету, повідомляє «Главком».

Частоти, які раніше використовувалися для 3G, перерозподілять на користь 4G (LTE). Зміни торкнуться Кривого Рогу та Криворізького району на Дніпропетровщині, міст Городенка, Долина, Снятин та Верховинського, Івано-Франківського й Калуського районів на Івано-Франківщині. Також 3G вимкнуть у Хмельницькому, Дунаївцях, Красилові, Нетішині, Полонному, Старокостянтинові та в Кам'янець-Подільському, Хмельницькому й Шепетівському районах Хмельниччини.

У компанії наголошують, що міста та райони не залишаться без покриття, адже застарілу технологію повністю замінить 4G. У майбутньому цей крок також сприятиме розгортанню мережі 5G по всій Україні.

Для абонентів, які досі користуються 3G, оператор опублікував інструкцію з налаштування переходу. Якщо ж SIM-карта користувача застаріла і не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM із збереженням номера у найближчому фірмовому магазині «Київстар».

До слова, на Київщині провели перевірку готовності мобільних операторів зв'язку та громад до роботи під час можливих тривалих вимкнень електроенергії внаслідок російських атак. У тестуванны прийняли участь оператори Vodafone, lifecell і Київстар. Після роботи над усуненням виявлених недоліків тестування проведуть повторно.

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Теги: відключення Київстар

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