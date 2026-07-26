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У водоймах Києва оселився «окунь-піранья»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У водоймах Києва оселився «окунь-піранья»
Сонячний окунь
фото: Big Kyiv

Риба загрожує місцевій іхтіофауні та входить до «Чорного списку» чужорідних видів

У Києві на озері Вербне помітили сонячного окуня, який є інвазивним видом. Як інформує «Главком», пиректор Інституту рибного господарства, екології моря та океанографії Леонід Ізергін розповів у коментарі «РБК-Україна», чи становить цей вид небезпеку.

Ізергін зазначив, що сонячний окунь безпечна для людей. Однак ця риба загрожує місцевій іхтіофауні та входить до «чорного списку» чужорідних видів.

«На людину сонячний окунь не нападає. Єдине застереження стосується гострих колючих променів переднього спинного плавця, якими можна поранитися при необережному поводженні з виловленою рибою. Це не пов’язано з небезпекою під час купання», – заявив Ізергін.

Експерт розповів, що сонячний окунь походить із прісних водойм Північної Америки. За його словами, одна з головних проблем полягає в тому, що викорінити цей вид неможливо, тому головне – стримувати його поширення через антропогенні фактори.

Ізергін розповів, що цю рибу прозвали «окунем-піраньєю» через її ненажерливість. Також він зазначив, що через яскраве забарвлення сонячного окуня важко сплутати з місцевими видами.

За словами експерта, для цього виду характерні висока екологічна пластичність, агресивний характер освоєння нових середовищ існування та здатність швидко збільшувати чисельність. Саме цим вчені пояснюють зростання частоти виявлення виду в міських водоймах.

«У басейні Дніпра, зокрема у водоймах у межах Києва, цей вид присутній вже тривалий час – під час наукових досліджень його реєстрували в Десенці в межах міста. Точна оцінка чисельності виду в конкретних водоймах столиці потребує цілеспрямованих моніторингових досліджень», – сказав Ізергін.

Ізергін підкреслив, що поширення чужорідної фауни є однією з найбільших загроз біорізноманіттю. Він зазначив, що сонячний окунь агресивно освоює нові біотопи та створює конкуренцію місцевим видам.

Крім того, експерт розповів, що в період нересту самці сонячного окуня агресивно захищають нерестову ділянку, що може негативно впливати на нерест місцевих видів. Також «окунь-піранья» харчується водними безхребетними, тому конкурує з місцевими рибами за кормову базу.

За словами Леоніда Ізергіна, експерти намагаються не допустити поширення сонячного окуня в українських водоймах. Для цього проводиться моніторинг інвазійного процесу, оцінка екологічних ризиків та запобігання поширенню виду завдяки діяльності людини, зокрема, недопущенню випуску акваріумних риб, перевезенню риби між водоймами та використанню живих особин як живця, а також випуску виловлених екземплярів назад у водойму.

У дописі Галицького національного природному парку пояснювали, що сонячний окунь потрапив до водойм України внаслідок штучної інтродукції – його навмисно або випадково завезла людина. За даними фахівців, спочатку цей вид з'явився у Криму та Донецькій області, а згодом поширився річками, озерами і ставками в інших регіонах країни.

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Теги: Київ водойма риба

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