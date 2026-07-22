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У Чехії відомий рибалка витягнув із водойми "монстра" (фото)

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Чехії рибалка витягнув із водойми величезного сома
фото: facebook.com/jakubvagner.cz/

Після рідкісного золотого сома Якуб Вагнер впіймав ще одного масивного трофея

Відомий чеський рибалка та телеведучий Якуб Вагнер поділився новим незвичайним уловом, спіймавши величезного сома в одній з водойм Чехії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис самого рибалки у Facebook, де він оприлюднив світлину з уловом.

За словами рибалки, боротьба з цим трофеєм стала однією з найважчих за останній час. 

Якуб Вагнер розповів, що сома він спіймав із берега на спеціальну снасть, однак точне місце риболовлі він вирішив не розкривати.

«Ось це для мене справжня риболовля. Друзі, цей красень у боротьбі добряче дав мені прикурити. Неймовірно сильна риба, спіймана з берега на спеціальну снасть у чеській водоймі», – написав чоловік.

На оприлюдненій фотографії Вагнер стоїть по пояс у воді з налобним ліхтарем і тримає перед собою величезного сома. Судячи зі знімка, риболовля відбувалася вже після заходу сонця.

Рибалка не повідомив довжину чи вагу риби, тому оцінити, чи наблизився улов до рекордних показників, наразі неможливо. Водночас користувачі соцмереж активно привітали Вагнера з новим трофеєм, назвавши сома справжнім велетнем.

У Чехії рибалка витягнув із водойми величезного сома
У Чехії рибалка витягнув із водойми величезного сома
фото: facebook.com/jakubvagner.cz/

Зазначимо, що це вже не перший великий улов Вагнера цього літа. Так, у червні він показував рідкісного золотого сома, спійманого на півдні Моравії. Новий трофей має традиційне темне забарвлення, однак за своїми розмірами, як зазначають чеські ЗМІ, виглядає не менш вражаючим.

Хто такий Якуб Вагнер 

Якуб Вагнер – один із найвідоміших рибалок Чехії, телеведучий, мандрівник, письменник і дослідник прісноводних риб. Він народився у Празі 24 грудня 1981 року й захопився риболовлею ще в дитинстві. Світову популярність здобув завдяки документальним проєктам про екстремальну риболовлю, зокрема серіалу "Fish Warrior" на National Geographic, а також програмам для Discovery Channel і Чеського телебачення. 

Вагнер спеціалізується на пошуку та вилові найбільших прісноводних риб планети. За роки експедицій він побував майже на всіх континентах, окрім Антарктиди. Його маршрути пролягали через басейн Амазонки, Конго, Індію, Монголію, Сибір, Іран, Австралію та десятки інших регіонів.

Чеський рибалка є володарем численних офіційних і неофіційних світових рекордів, які визнає Міжнародна асоціація спортивного рибальства (IGFA). Серед його найвідоміших трофеїв – арапайма вагою 151 кг, сом вагою 110 кг, індійський сом-гунч вагою 87 кг, а також рекордні амазонські пираїби, власний рекорд із вилову яких він перевершував тричі поспіль.

Попри великі улови, Вагнер є активним прихильником принципу «спіймав – відпусти». Він неодноразово наголошував, що головна цінність риболовлі полягає не в трофеях, а у збереженні популяцій риб і природних екосистем.

У 2022 році Якуб Вагнер був нагороджений президентом Чехії Медаллю «За заслуги» І ступеня за внесок у популяризацію природи та екологічну освіту.

Нагадаємо, у Канаді рибалки встановили новий світовий рекорд, спіймавши на річці Фрейзер білого осетра завдовжки 3,56 метра, якому, за оцінками біологів, понад 100 років. Гігантська риба перевершила попередній рекорд і стала найбільшим офіційно зафіксованим білим осетром у світі.

Теги: Чехія рибальство рекорд риба

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