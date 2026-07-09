Сутички у Львові: встановлено чоловіка, який напав на поліцейського

Правоохоронець отримав численні тілесні ушкодження та травми голови

Розпочато розслідування обставин інциденту, що стався у Львові за участі військовослужбовців ЗСУ, працівників поліції та близько 200 цивільних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Кваліфікація: ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345 КК України.

«8 липня 2026 року у Львові на проспекті Червоної Калини група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП, які виконували службові обов’язки. Штовханина та агресивні дії щодо представників ЗСУ тривали також у ніч на 9 липня», – наголошує прокуратура.

Зазначається, що під час спроби правоохоронців заспокоїти натовп окремі особи чинили опір. Один з активних учасників події напав на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронець отримав численні тілесні ушкодження та травми голови.

Наразі жодну особу не затримано. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до протиправних дій.

Водночас Нацполіція наголосила, що встановлено особу нападника.

Нагадаємо, ввечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і місцевих жителів.

Львівський обласний ТЦК та СП закликав громадян не піддаватися на ворожі провокації та не перешкоджати військовослужбовцям та поліції виконувати свої законні обовʼязки.

Згодом мер Львова Андрій Садовий засудив дії натовпу, який увечері 8 липня влаштував сутичку із військовими ТЦК. Він зауважив, що наразі Росія найбільше зацікавлена в тому, щоб українці почали воювати між собою, адже будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди.

Також Міністерство оборони наголосило, що єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог.

До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що за конфлікти між військовими та цивільними відповідальність несуть уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування.