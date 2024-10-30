У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на Кривий Ріг 28 жовтня

кількість загиблих через російський удар по місту зросла до двох

Сьогодні, 30 жовтня, в одній із лікарень Кривого Рогу помер чоловік, який постраждав унаслідок російського ракетного удару по місту, завданого окупантами 28 жовтня. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Трагічна звістка з Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту», – заявив глава регіону.

За його словами, медики зробили максимум, щоб урятувати чоловіка, але травми виявилися занадто важкими.

Таким чином, кількість загиблих через російський удар по Кривому Рогу зросла до двох.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 жовтня росіяни атакували ракетами Кривий Ріг. Раніше було відомо, що постраждали 14 осіб, загинув 39-річний чоловік.

Також повідомлялося, що через ворожий удар по Кривому Рогу 28 жовтня постраждала ціла родина: чоловік, дружина та їхня донька.