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Союзники перед першим днем саміту не дійшли згоди щодо України – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Союзники перед першим днем саміту не дійшли згоди щодо України – ЗМІ
Посадовці, які ведуть перемовини щодо України, знову зустрінуться у вівторок, паралельно з самітом
фото з відкритих джерел

Після тривалих та інтенсивних переговорів щодо комюніке саміту узгоджених формулювань щодо України досі немає

Союзники НАТО все ще не мають узгодженого рішення щодо того, якими будуть формулювання у комюніке саміту щодо України та її євроатлантичних прагнень. Про це повідомляє Politico.

Після тривалих та інтенсивних переговорів щодо комюніке саміту узгоджених формулювань щодо України досі немає. Проте один з дипломатів країн НАТО заявив журналістам, що «досягнуто великого прогресу і він на 100% оптимістичний», та домовленість «дуже близько». 

Посадовці, які ведуть перемовини з цього питання, знову зустрінуться у вівторок, вже паралельно з самітом. 

Наскільки відомо, противниками більш рішучих формулювань є Німеччина і США.

Один з посадовців Німеччини анонімно коментував журналістам у понеділок, що «для запрошення України у НАТО і конкретних кроків до членства ще не час», та що серед союзників немає консенсусу. 

Як відомо, засідання новоствореної Ради Україна-НАТО заплановане на другу половину дня середи – під кінець саміту, вочевидь для того, щоб лідери на той час вже узгодили позиції.

Нагадаємо, Байден запланував зустріч із Зеленським на саміті НАТО. За словами офіційного представника Білого дому та двох людей, знайомих із  планами Байдена, на полях саміту НАТО у нього відбудуться цього тижня відразу дві знакові зустрічі.

До слова, фахівці Департаменту стратегічної комунікації литовської армії зафіксували поширення дезінформації напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. За місяць було виявлено 190 унікальних випадків фейків на оборонну тематику.

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Теги: НАТО саміт Україна

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