Росіяни атакували дроном авто «Госпітальєрів», загинули двоє медиків

Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних

У селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни атакували FPV-дроном машину медичного батальйону «Госпітальєри», двоє волонтерів загинули, ще три людини – поранені. Про це у повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, загинули двоє медиків – чоловік та жінка, які були в автомобілі.

«Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені», – додав Болвінов.

«Госпітальєри» – український волонтерський медичний батальйон, що бере участь у російсько-українській війні на Донбасі з 2014 року. Займається наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів з найгарячіших ділянок фронту. За час існування МБ «Госпітальєри», під час російсько-української війни, врятовано близько 2750 українських бійців.

Нагадаємо, Сухопутні війська ЗСУ показали, як медики 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила рятують життя оборонців Часового Яру. Військові зауважують, що медики працюють у надважких умовах та роблять все можливе, аби зберегти життя і здоров’я кожного з військовослужбовців, які постраждали в ході утримання фронту.

До слова, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.