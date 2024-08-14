Росіяни атакували дроном авто «Госпітальєрів», загинули двоє медиків
Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних
У селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни атакували FPV-дроном машину медичного батальйону «Госпітальєри», двоє волонтерів загинули, ще три людини – поранені. Про це у повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.
За його словами, загинули двоє медиків – чоловік та жінка, які були в автомобілі.
«Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені», – додав Болвінов.
Нагадаємо, Сухопутні війська ЗСУ показали, як медики 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила рятують життя оборонців Часового Яру. Військові зауважують, що медики працюють у надважких умовах та роблять все можливе, аби зберегти життя і здоров’я кожного з військовослужбовців, які постраждали в ході утримання фронту.
До слова, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.
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