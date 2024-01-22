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Затримання Романа Гринкевича: мережа вибухнула мемами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Затримання Романа Гринкевича: мережа вибухнула мемами
Гринкевича затримали в Одесі при спробі втекти за кордон
фото з відкритих джерел

Українці жартують над затриманням сина львівського бізнесмена

Сьогодні вранці в Одесі при спробі перетину кордону затримано Романа Гринкевича. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Ця подія не залишилася поза увагою інтернет-користувачів, котрі взялися створювати численні меми:

13 фото
На весь екран

Як раніше повідомлялося, затримання Романа Гринкевича сталося сьогодні в Одесі о 6:50 ранку при спробі виїхати за кордон. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів. 

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

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Теги: інтернет мем Гринкевич корупція в Україні

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