Збільшилася кількість потягів, які затримуються через ворожі обстріли – «Укрзалізниця»

Постраждалих немає, втім є пошкодження залізничної інфраструктури

Затримки декількох поїздів тривають понад пʼять годин

Протягом ночі ворожі атаки спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях «Укрзалізниці». Постраждалих немає, втім є пошкодження залізничної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Станом на 12:21 затримання фіксуються для рейсів:

№53/54 Одеса-Головна-Дніпро-Головний (+5:27)

№253/254 Одеса-Головна-Кривий Ріг-Головний (+5:27)

№7/8 Одеса-Головна-Харків-Пас. (+2:36)

№91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+1:02)

№113/114 Львів-Харків-Пас. (+0:51)

№119/120 Дніпро-Головний-Хелм (+0:46)

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:39)

№73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:40)

№93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:40)

№3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:30)

№749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:28)

№289/290 Вінниця-Пшемисль Головний (+0:19)

№115/116 Київ-Пас.-Суми (+0:12)

№127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:10)

№785/786 Київ-Пас.-Шостка (+0:08)

Як відомо, унаслідок ударів є знеструмлення на чотирьох дільницях «Укрзалізниці».

Нагадаємо, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди.

До слова, унаслідок нещодавнього ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямували із затримками.