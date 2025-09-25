Головна Країна Суспільство
Збільшилася кількість потягів, які затримуються через ворожі обстріли – «Укрзалізниця»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Збільшилася кількість потягів, які затримуються через ворожі обстріли – «Укрзалізниця»
Постраждалих немає, втім є пошкодження залізничної інфраструктури
фото: Укрзалізниця

Затримки декількох поїздів тривають понад пʼять годин

Протягом ночі ворожі атаки спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях «Укрзалізниці». Постраждалих немає, втім є пошкодження залізничної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Станом на 12:21 затримання фіксуються для рейсів:

  • №53/54 Одеса-Головна-Дніпро-Головний (+5:27)
  • №253/254 Одеса-Головна-Кривий Ріг-Головний (+5:27)
  • №7/8 Одеса-Головна-Харків-Пас. (+2:36)
  • №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+1:02)
  • №113/114 Львів-Харків-Пас. (+0:51)
  • №119/120 Дніпро-Головний-Хелм (+0:46)
  • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:39)
  • №73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:40)
  • №93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:40)
  • №3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:30)
  • №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:28)
  • №289/290 Вінниця-Пшемисль Головний (+0:19)
  • №115/116 Київ-Пас.-Суми (+0:12)
  • №127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:10)
  • №785/786 Київ-Пас.-Шостка (+0:08)

Як відомо, унаслідок ударів є знеструмлення на чотирьох дільницях «Укрзалізниці».

Нагадаємо, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс. 

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди.

До слова, унаслідок нещодавнього ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямували із затримками.

Теги: Укрзалізниця потяг

Збільшилася кількість потягів, які затримуються через ворожі обстріли – «Укрзалізниця»
Збільшилася кількість потягів, які затримуються через ворожі обстріли – «Укрзалізниця»
Уряд пропонує змінити систему теплопостачання в Україні
Уряд пропонує змінити систему теплопостачання в Україні
На окупованих територіях школярів позбавляють доступу до YouTube і VPN
На окупованих територіях школярів позбавляють доступу до YouTube і VPN
Захищав Україну на покровському напрямку. Згадаймо Олександра Радовенчика
Захищав Україну на покровському напрямку. Згадаймо Олександра Радовенчика
Уповноважений президента пояснив, чому санкції проти українських громадян – це нормально
Уповноважений президента пояснив, чому санкції проти українських громадян – це нормально
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

