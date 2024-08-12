Зеленський анонсував три програми підтримки молоді

Зеленський заявив, що з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років

Володимир Зеленський: «Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді»

Уже восени в Україні запрацюють три оновлені державні програми підтримки молоді. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму «Вільні мріяти», який відбувається 12 серпня, у День молоді.

«Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше, в існуючій державній програмі «єОселя» буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій», – повідомив глава держави.

По-друге, за його словами, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років.

«Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом», – зауважив Президент.

Третє, за його словами, це – освіта, освітні гранти.

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«Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше», – підсумував Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, за перший тиждень 2024 року майже 100 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя. Від початку дії програми кредити отримали 6 411 родин на загальну суму майже 10 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні 12 серпня, в Україні відзначають – День молоді. «Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.