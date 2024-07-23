Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Естонії: деталі

Як зазначив Зеленський, Естонія є одним із найпринциповіших союзників України

Зеленський та Міхал домовилися зустрітися за першої нагоди

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Крістеном Міхалом у його перший день на посаді прем’єр-міністра Естонії. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зокрема, український президент побажав політику наснаги в роботі задля процвітання його країни.

«Естонія – один із найпринциповіших наших союзників. Ми вдячні, що щорічна оборонна підтримка України залишається на рівні 0,25% ВВП. Вона має довгостроковий стратегічний характер і є чудовим прикладом для інших партнерів», – каже він.

Політики обговорили продовження співпраці, зокрема між нашими оборонними компаніями, та домовилися зустрітися за першої нагоди.

«Крістен Міхал також запевнив мене у збереженні підтримки на шляху до ЄС і НАТО», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс у понеділок, 22 липня, затвердив склад нового уряду на чолі з Крістеном Міхалом. Раніше Рійгікогу надав Крістену Міхалу повноваження для формування уряду. Про це повідомляє ERR. До роботи уряд Міхала приступив 23 липня після складання присяги в Рійгікогу.

Новий уряд сформовано правлячою коаліцією, до якої входять Партія реформ, Соціал-демократична партія і Eesti 200.

Раніше уряд на чолі з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас подав у відставку.

Як повідомлялося, естонський прем'єр-міністр Кая Каллас може очолити в новій Єврокомісії службу з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що необхідності посилити військову підтримку України, щоб забезпечити її перемогу.