Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Естонії: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Естонії: деталі
Як зазначив Зеленський, Естонія є одним із найпринциповіших союзників України
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зеленський та Міхал домовилися зустрітися за першої нагоди

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Крістеном Міхалом у його перший день на посаді прем’єр-міністра Естонії. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зокрема, український президент побажав політику наснаги в роботі задля процвітання його країни.

«Естонія – один із найпринциповіших наших союзників. Ми вдячні, що щорічна оборонна підтримка України залишається на рівні 0,25% ВВП. Вона має довгостроковий стратегічний характер і є чудовим прикладом для інших партнерів», – каже він.

Політики обговорили продовження співпраці, зокрема між нашими оборонними компаніями, та домовилися зустрітися за першої нагоди.

«Крістен Міхал також запевнив мене у збереженні підтримки на шляху до ЄС і НАТО», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс у понеділок, 22 липня, затвердив склад нового уряду на чолі з Крістеном Міхалом. Раніше Рійгікогу надав Крістену Міхалу повноваження для формування уряду. Про це повідомляє ERR. До роботи уряд Міхала приступив 23 липня після складання присяги в Рійгікогу.

Новий уряд сформовано правлячою коаліцією, до якої входять Партія реформ, Соціал-демократична партія і Eesti 200.

Раніше уряд на чолі з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас подав у відставку.

Як повідомлялося, естонський прем'єр-міністр Кая Каллас може очолити в новій Єврокомісії службу з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що необхідності посилити військову підтримку України, щоб забезпечити її перемогу.

Читайте також: Естонія продовжує допомагати біженцям з України: які виплати можна отримати
Теги: прем’єр-міністр Естонія Володимир Зеленський дипломатія політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський хоче домогтись санкцій проти дипломатів
Санкції щодо російських дипломатів. Голова МЗС Чехії хоче дотиснути ЄС
25 червня, 11:31
Фасад київського готелю Hilton, де знайшли мертвим американського дипломата
Смерть дипломата в київському готелі Hilton: у Держдепі прокоментували ситуацію
27 червня, 00:10
Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії та президентом Європейської ради
Україна та ЄС підписали безпекову угоду
27 червня, 15:45
Зеленський заявив, що буде перемога всіх людей на землі, коли Україна виграє
Уперше Національний молитовний сніданок пройшов під патронатом Зеленського
29 червня, 15:27
Зеленський заявив, що обов’язково Росія відповідатиме за терор проти України
У Дніпрі досі тривають роботи на місці влучання російської ракети – Зеленський
29 червня, 17:17
Наслідки ударів КАБами по приватному сектору Харкова, 27 червня 2024 р.
Понад 800 керованих авіабомб за тиждень: Зеленський показав наслідки обстрілів України
30 червня, 13:32
Зеленський поставив завдання мати повністю підготовлений план до другого Мирного саміту в листопаді, де, на його думку, мають бути присутні російські представники
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Трамп заявив, що лише Бог врятував його «від немислимого»
Трамп після пережитого замаху анонсував новий виступ на з’їзді республіканців
14 липня, 17:58
Зеленський прибув до Великої Британії на ІV саміт Європейської політичної спільноти
Новий запобіжний захід Червінському та візит Зеленського до Британії. Головне за 18 липня
18 липня, 21:00

Політика

Зеленський значно розширив державні посади, на які можна призначити військових
Зеленський значно розширив державні посади, на які можна призначити військових
Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Естонії: деталі
Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Естонії: деталі
Міжнародний реєстр збитків: українці зможуть подати заяву ще за 12-ма новими категоріями
Міжнародний реєстр збитків: українці зможуть подати заяву ще за 12-ма новими категоріями
Попит на мобілізацію серед ув'язнених зменшився: нардеп назвав причину
Попит на мобілізацію серед ув'язнених зменшився: нардеп назвав причину
Україна працює над послабленням залежності від західних ракет
Україна працює над послабленням залежності від західних ракет
Обговорили Саміт миру: Зеленський зустрівся з держсекретарем Ватикану
Обговорили Саміт миру: Зеленський зустрівся з держсекретарем Ватикану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
53K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
44K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування
33K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
32K
Пенсійний фонд анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Сьогодні, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua