Чим пригощали Віткоффа і Кушнера в потязі «Укрзалізниці» (фото)

У потязі для Віткоффа і Кушнера підготували кримськотатарське меню

Після переговорів у Києві Віткофф подякував за гостинність

Представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера під час прямування до Києва потягом «Укрзалізниці» пригощали традиційними стравами кримськотатарської кухні. Як інформує «Главком», про це повідомляє Ukraine Context.

За інформацією джерела, для американської делегації організували меню кримськотатарського ресторану. До нього увійшли традиційні страви наразі окупованого Криму.

Нагадаємо, Віткофф і Кушнер прибули до України потягом із польського Жешува. Після переговорів у Києві Віткофф подякував за гостинність і зазначив, що американська делегація «чудово проводить тут час».

«Гостинність неперевершена, це справді чудово. Приїхали сюди потягом», – сказав він.

Під час зустрічі Віткофф назвав переговори «дуже змістовними», «ґрунтовними» та «важливими». Він заявив, що американська сторона готова продовжувати роботу стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подарував спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру футболки з написом «Київський режим».

Також ветеранка армії США Меган Моббс, донька американського генерала Кіта Келлога, вважає, що візит спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва може змінити їхнє уявлення про Україну.