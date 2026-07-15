Зеленський присвоїв командиру «Хартії» звання Героя України

Оболєнський очолив «Хартію» на початку повномасштабного вторгнення

Командир корпусу «Хартія» Ігор «Корнет» Оболєнський отримав звання Героя України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №601/2026.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Оболєнському Ігорю Георгійовичу – полковнику», – йдеться в указі.

Оболєнський очолив «Хартію» на початку повномасштабного вторгнення. Підрозділ створили як добровольче формування територіальної громади в Харкові, яке стало на захист міста. Згодом «Хартія» увійшла до складу Національної гвардії та перетворилася на 13-ту бригаду оперативного призначення. Підрозділ швидко здобув репутацію одного з найефективніших у Нацгвардії завдяки сучасним підходам до управління, технологічності та бойовій роботі на найскладніших напрямках фронту.

Наступним етапом розвитку стало створення другого корпусу Національної гвардії України «Хартія», який нині очолює Ігор Оболєнський.

Що відомо про Оболєнського?

Закінчив Військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Магістр із правознавства та агрономії. Працював на керівних та менеджерських посадах бізнес-компаній. Від 2014 року служив в артилерійській бригаді Збройних силах України та спецпідрозділі «Омега». 2015 року був призначений командиром першого батальйону четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Брав участь у бойових діях за Краматорськ і Слов'янськ.

У 2019 році звільнився з військової служби і перейшов у бізнес. До початку повномасштабної війни працював у компаніях МХП та «Агротрейд».

З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну знову на фронті, очолював добровільне формування територіальної громади «Хартія», на базі якого утворена 13-та бригада оперативного призначення НГУ «Хартія», командиром якої призначений 20 березня 2023 року Ігор Оболєнський.

У 2024 році став одним із авторів комплексного посібника, що відображає суть традицій, ідеологію та історію 13-тої бригади оперативного призначення НГУ «Хартія». 15 квітня 2025 року призначений командиром другого корпусу НГУ «Хартія».

В лютому 2026 став одним із перших, хто отримав нову відзнаку міста Львова – нагрудний знак «Залізний Лев». Нагороду Ігорю Оболєнському вручив мер Львова Андрій Садовий під час поїздки до військових на схід.