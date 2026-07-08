Зеленський і Трамп прокоментували переговори в Анкарі

Зеленський та Трамп на зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі

Після спілкування з журналістами Зеленський і Трамп продовжили переговори у закритому форматі.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп прокоментували результати переговорів, які відбулися на полях саміту НАТО в Анкарі, пише «Главком».

Після завершення зустрічі Зеленський опублікував спільне фото з американським лідером та коротко підбив її підсумки. «Можемо багато зробити разом», – написав президент України.

фото: Володимир Зеленський

Трамп також позитивно оцінив переговори. У своїй соцмережі Truth Social він повідомив, що зустріч із Зеленським пройшла успішно.

«Президент Зеленський і я щойно провели пресконференцію... Все пройшло дуже добре. Усі шукають рішення. Дуже позитивно!», – написав глава Білого дому.

Також стало відомо, що після спілкування з журналістами Зеленський і Трамп продовжили переговори у закритому форматі.

Публічна частина зустрічі з відповідями на запитання журналістів тривала близько 50 хвилин, після чого президенти провели майже годину за зачиненими дверима.

Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, постачання ракет до систем Patriot, розвиток спільного виробництва озброєння, українські технології безпілотників, гарантії безпеки та дипломатичні шляхи завершення війни